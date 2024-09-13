Yandex search for images
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Hello. Can you give me the string for yandex search for images?
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Shpankov Vivaldi Team
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@Heysup said in Yandex search for images:
Can you give me the string for yandex search for images?
post
upfile={google:imageThumbnail},original_width={google:imageOriginalWidth},original_height={google:imageOriginalHeight},prg=1
url
https://yandex.com/images/search/?rpt=imageview&url={google:imageURL}
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@Capushon said in Yandex search for images:
url
https://yandex.com/images/search/?rpt=imageview&url={google:imageURL}
Зачем тут
&url={google:imageURL}? Не нужно.
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
Зачем тут &url={google:imageURL}?
Я так понял это стандартная функция передачи адреса картинки, по которой кликнули правой кнопкой мыши. Не?
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
Не нужно.
Проверил. Нужно, вот без &url={google:imageURL}
А вот так я рекомендовал:
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То же самое для Bing:
https://www.bing.com/images/searchbyimage?cbir=sbi&imgurl={google:imageURL}
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@Capushon said in Yandex search for images:
Проверил. Нужно
Ну я же тоже проверил перед тем как написать. Не нужно.
Вы на чистой стандартной установке, без bat, dll, json, etc проверяете?
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
Вы на чистой стандартной установке, без bat, dll, json, etc проверяете?
А причём тут bat, dll, json, etc? Речь о адресной строке и передаче ей в качестве параметра адреса картинки.
Мы можем даже на этом форуме найти тому подтверждение: https://forum.vivaldi.net/post/768564
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@Capushon said in Yandex search for images:
А причём тут bat, dll, json, etc?
Не знаю. Факт в том, что вы ими вмешиваетесь в работу браузера и у вас поиск с
https://yandex.ru/images/search/?rpt=imageviewне работает. А у остальных людей, которые не извращаются с этим, поиск работает из коробки с этим адресом.
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
А у остальных людей, которые не извращаются с этим, поиск работает из коробки с этим адресом.
А по ссылке выше, модеротор Pathduck тоже извращается чем-то? У него почему работает?)
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@Capushon said in Yandex search for images:
@sedative29rus said in Yandex search for images:
А у остальных людей, которые не извращаются с этим, поиск работает из коробки с этим адресом.
А по ссылке выше, модеротор Pathduck тоже извращается чем-то?
У него эта ссылка с
&url={google:imageURL}осталась с давних времён, когда без этого действительно не работало. Теперь работает и без этого.
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
У него эта ссылка с &url={google:imageURL} осталась с давних времён
Там дата 21 июл. 2024 г., 22:38 - это древние времена?)
Или он такой глупый что не может проверить?
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@Capushon said in Yandex search for images:
Или он такой глупый что не может проверить?
Сами-то вы какой? Поставьте браузер начистовую и проверьте.
Причём тут дата? Он в июле скопировал из сообщения датированного зимой. Или вообще из заметок.
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Я начинаю подозревать, что смущает формулировка "не нужно". Читайте это как "не обязательно".
Когда вы выходите из дома в магазин за хлебом, вы можете перед тем как выйти из дома попрыгать на одной ноге 24 раза. Но для успешной покупки хлеба этого делать не нужно.
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@sedative29rus said in Yandex search for images:
Сами-то вы какой?
Когда вы выходите из дома в магазин за хлебом, вы можете перед тем как выйти из дома попрыгать на одной ноге 24 раза.
На хамство потянуло?
Возможно у меня и Pathduck настроено что-то похожее (это могут быть обычные настройки, либо флаги, или скрипты отрезающие в адресах ключи отслеживания) и поиск по картинке работает только с явным указанием откуда её брать (&url={google:imageURL}) и если это более универсальный способ - то использовать нужно именно его во избежание вопросов и проблем.
Но можно жить по умолчанию, так наверное проще некоторым...
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Shpankov Vivaldi Team
@Capushon said in Yandex search for images:
Но можно жить по умолчанию, так наверное проще некоторым...
Я в первом же комментарии дал правильную ссылку, которая по умолчанию стоит в браузере и которая прекрасно работает. Зачем вы начали предлагать свои варианты и ещё потом спорить?
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@Shpankov вообще, с адресом, наверное, надо было ещё POST тоже написать.
upfile={google:imageThumbnail},original_width={google:imageOriginalWidth},original_height={google:imageOriginalHeight},prg=1
Я подозреваю, что у ТС вообще не было из коробки яндекса
Без этого ваша ссылка не сработает.
Так что тут @Capushon попал, но непонятно зачем при этих параметрах в адресе дописывать &url={google:imageURL}.
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А, ну так ларчик-то просто открывался.
У кого-то эти POST для картинок удалены шаловливыми ручками, поэтому и не работает без &url={google:imageURL}
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@Shpankov к слову, тут явно надо перевести как "Параметры POST подсказок", а не "предложить"