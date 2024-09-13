@sedative29rus said in Yandex search for images:

Вы на чистой стандартной установке, без bat, dll, json, etc проверяете?

А причём тут bat, dll, json, etc? Речь о адресной строке и передаче ей в качестве параметра адреса картинки.

Мы можем даже на этом форуме найти тому подтверждение: https://forum.vivaldi.net/post/768564