В мобильной версии давно есть кнопка тёмной темы, уже успели и убрать и вернуть, вроде как, переделали там что-то. Но неужели никому не нужна такая же кнопка на пк версии? В флагах хромиума менять, это конечно весело. Но существуют сайты, на которых не совсем адекватно работает инверсия. И хотелось бы кнопку для отключения в таких случаях