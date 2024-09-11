Кнопка тёмной темы.
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В мобильной версии давно есть кнопка тёмной темы, уже успели и убрать и вернуть, вроде как, переделали там что-то. Но неужели никому не нужна такая же кнопка на пк версии? В флагах хромиума менять, это конечно весело. Но существуют сайты, на которых не совсем адекватно работает инверсия. И хотелось бы кнопку для отключения в таких случаях
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@CwaUser said in Кнопка тёмной темы.:
В мобильной версии давно есть кнопка тёмной темы, уже успели и убрать и вернуть, вроде как, переделали там что-то. Но неужели никому не нужна такая же кнопка на пк версии? В флагах хромиума менять, это конечно весело. Но существуют сайты, на которых не совсем адекватно работает инверсия. И хотелось бы кнопку для отключения в таких случаях
Можно самостоятельно создать кнопку с быстрым включением/отключением тёмной темы. Правда, для всех сайтов. Можно для этой опции создать жест или комбинацию клавиш. Можно добраться до этой команды через F2.
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@CwaUser said in Кнопка тёмной темы.:
Но существуют сайты, на которых не совсем адекватно работает инверсия. И хотелось бы кнопку для отключения в таких случаях
Все сайты отвратительно выглядят с инверсией, для этого есть нормальное расширение Dark Reader внутри которого для каждого сайта проведён индивидуальный подход к раскраске в тёмную тему.
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@Capushon больше года им пользовался, но после какого то обновления просит купить его (хотя все функции работают), и появился баг, что сначала страница на секунду белая, и уже после окрашивается, хотя раньше все сразу работало
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@CwaUser said in Кнопка тёмной темы.:
после какого то обновления просит купить его (хотя все функции работают), и появился баг, что сначала страница на секунду белая, и уже после окрашивается, хотя раньше все сразу работало
Ничего такого не вижу:
как это выглядит?
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@Capushon said in Кнопка тёмной темы.:
Ничего такого не вижу
какая версия? последняя?
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@sedative29rus said in Кнопка тёмной темы.:
какая версия?
4.9.80
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@Capushon said in Кнопка тёмной темы.:
@sedative29rus said in Кнопка тёмной темы.:
какая версия?
4.9.80
Это старая. Деньги они клянчат в последней. На бутылку в честь 10-летия
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@sedative29rus said in Кнопка тёмной темы.:
Это старая.
Имеет смысл обновиться?
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@Capushon Не знаю, я им не пользуюсь)
Но думаю, что смысла никакого, если всё устраивает в текущей версии.