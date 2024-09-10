（原文在此）

修复 macOS 上重复的快捷方式 – Vivaldi 浏览器快照 3464.3

在今天的快照中，我们修复了一些 macOS 用户遇到的重复快捷方式。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 9 月 10 日

变更日志：

[日历] 选择“本地”时，欢迎对话框卡住 (VB-109238)

[命令]“显示隐私统计信息”做了错误的事情 (VB-109243)

[崩溃][选项卡] 当主菜单有 1000 个选项卡条目时 (VB-108874)

[下载][选项卡] 打开临时选项卡的下载不遵守关闭选项卡激活顺序 (VB-95722)

[macOS][键盘] 有时快捷键会被执行两次 (VB-108477)

[邮件] IMAP 不会同步：改进的错误处理 (VB-109111)

[邮件][翻译]“翻译选择”在邮件中不起作用 (VB-104620)

[菜单][Windows][Linux] 重构菜单栏代码 (VB-109273)

[搜索][设置] 如果单击设置中的 URL 文本字段，Google 搜索会出现格式错误 (VB-108473)

[状态栏][设置]缩略图刷新状态可见，状态栏已禁用 (VB-108774)

[同步​​][工作空间] 重置数据后同步的工作空间名称不会更新 (VB-108860)

[标签页] 按下修改键时双击时不会激活标签页重命名 (VB-109230)

[标签页] 全屏时展开点击目标 (VB-108843)

[标签页][同步] 当存在堆栈或固定标签页时，打开所有同步标签页的选项不起作用 (VB-109178)

[Web 兼容性] 某些网站上的 WebHID 弹出窗口不起作用 (VB-106343)

（机翻，人肉校订）