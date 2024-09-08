@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:

в только что установленный vivaldi. Я же его переустановил.

Первое что сделать - это резервную копию профиля браузера, а лучше весь браузер с профилем.

Если не получается стандартный экспорт/импорт/синхронизация, тогда делаем полный портабл. Как сделать, описывал тут: https://forum.vivaldi.net/post/757124

Настраиваем, закрываем. Заменяем своими папками в новом профиле портабельного браузера.

Sessions - это вкладки и пространства,

Bookmarks - закладки/спиддиал

Calendar - это понятно

Contacts - это понятно

contextmenu.json - это понятно

Custom Dictionary.txt - это понятно

Login Data - логины с паролями

Login Data For Account - логины с паролями

mainmenu.json - это понятно

Notes - это понятно

Web Data - настроенные поисковики со значками