Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?
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Пришлось переустановить Vivaldi из-за ошибок каких-то. У меня целая куча пространств с вкладками рассортированными по группам и пространствам в облаке. Как мне их все перенести? Не открывать же по одной вкладке.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
Как мне их все перенести?
Перенести куда?
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@Capushon в только что установленный vivaldi. Я же его переустановил. Синхронизированные пространства я вижу только сверху-справа в кнопке в виде облачка.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
в только что установленный vivaldi. Я же его переустановил.
Первое что сделать - это резервную копию профиля браузера, а лучше весь браузер с профилем.
Если не получается стандартный экспорт/импорт/синхронизация, тогда делаем полный портабл. Как сделать, описывал тут: https://forum.vivaldi.net/post/757124
Настраиваем, закрываем. Заменяем своими папками в новом профиле портабельного браузера.
Sessions - это вкладки и пространства,
Bookmarks - закладки/спиддиал
Calendar - это понятно
Contacts - это понятно
contextmenu.json - это понятно
Custom Dictionary.txt - это понятно
Login Data - логины с паролями
Login Data For Account - логины с паролями
mainmenu.json - это понятно
Notes - это понятно
Web Data - настроенные поисковики со значками
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@Capushon Что-то я не до конца понял при чём тут копия профиля и портабл версия.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
Что-то я не до конца понял при чём тут копия профиля и портабл версия.
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Перед любыми опасными операциями, где можно потерять данные - создаём бекап. Тут понятно?
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Если нужно сохранить вкладки, пространства (находятся они в профиль/Sessions) и остальные важные данные. Простое копирование в новый браузер - их обнулит.
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Для того чтобы их не потерять, в браузере отключается механизм уничтожения персональных данных при смене "владельца" (hwID), тогда можно свободно копировать/перемещать свои данные между разными версиями Вивальди/разными Windows/разными ПК.
Как это сделать - ссылка в предыдущем сообщении.
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@Capushon said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
Перед любыми опасными операциями, где можно потерять данные - создаём бекап. Тут понятно?
@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
в только что установленный vivaldi. Я же его переустановил.
Уже поздно.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
Как мне их все перенести?
Синхронизация пространств (пока?) не поддерживается. Нужно было сохранить пространства, как сессии. Эти, по-моему, синхронизируются.
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@kurai Мммм... Я просто увидел в синхронизации параметр "Вкладки Синхронизировать открытые вкладки" и подумал что это сработает. Ну они типо в облаке то видны, но вот какбы кнопки открыть их все снова нет.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
@kurai Мммм... Я просто увидел в синхронизации параметр "Вкладки Синхронизировать открытые вкладки" и подумал что это сработает. Ну они типо в облаке то видны, но вот какбы кнопки открыть их все снова нет.
В самом низу должен быть пункт открытия всех вкладок.
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@kurai У меня нет такой кнопки. Как только доматывается до конца стрелочка исчезает и всё.
А через меню слева - окна - синхронизированные вкладки тоже не откраывается через пкм-открыть. Максимум по одной вкладке.
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@RAZUMNO said in Как открыть синхронизированные пространства со всеми вкладками?:
@kurai У меня нет такой кнопки. Как только доматывается до конца стрелочка исчезает и всё.
А через меню слева - окна - синхронизированные вкладки тоже не откраывается через пкм-открыть. Максимум по одной вкладке.
Действительно. Это я перепутал с соседней кнопкой.
Посмотрите в боковой панели окон, там с недавних пор доступны и синхронизированные вкладки. Их можно выбрать через Ctrl или Shift и открыть в браузере. Понимаю, что это не то, чего бы вам хотелось, но так хоть как-то можно ускорить восстановление вкладок.