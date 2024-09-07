vivaldiのversion6.9.3447.41がプライベートウィンドウを開こうとするとクラッシュする
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sugarandsalt0407
vivaldiは最新版だし、windowsも更新してあるのにも関わらず、プライベートウィンドウを開こうとするとクラッシュするので困っています
誰か解決策をお教えいただけませんか？
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ZZalex108 moved this topic from Vivaldi for Windows
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Aahojo moved this topic from 日本語 (Japanese)
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@sugarandsalt0407
こんにちは。
頻度は如何程でしょうか？
クラッシュした場合はログファイルを共有すると対処してもらえますよ。
クラッシュログの確認方法
- 「実行」ダイアログを開く – [Windows Key] + R キー
- "%UserProfile%\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Crashpad\reports" を貼り付け、「OK」を押す
- クラッシュに遭遇した頃にクラッシュログが生成されているかを確認
https://help.vivaldi.com/ja/desktop-ja/troubleshoot-ja/reporting-crashes-on-windows/
提出方法
https://help.vivaldi.com/article/reporting-a-bug-in-vivaldi/