Не отображается история за день.
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Fahrengeht
Версия браузера:
При просмотре истории за неделю/месяц/списком она нормально отображается:
Но если выбрать историю за день, то отображается история только за сегодняшний день,за прошлые дни не показывается:
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Shpankov Vivaldi Team
@Fahrengeht Да, появился такой баг. Отправьте, пожалуйста, баг-репорт.
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в истории вообще дичь какая то творится, иногда посмотрел страницы и потом они не ищутся
вкладку истории переоткроешь и ищутся
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Shpankov Vivaldi Team
@skapunker Тоже лучше отправить баг-репорт.