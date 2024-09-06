@skapunker said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:

дело в не столько в калориях, сколько в лишних движениях + взгляд придется оторвать на клавиатуру

Так вы предлагаете тоже и лишние движения, и лишние клики. Более того, вариант с задержкой вообще замедляет работу с панелью.

Вы же можете перенести кнопку открытия/закрытия панели в любое место интерфейса и использовать её там. Быстро и просто.