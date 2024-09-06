Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?
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Все способы открытия боковой панели очень медленные.
- Нажать на кнопку - нужно постоянно целиться и делать клик.
- Показать перекючатель - Во первых - занимает место, хоть и немного, мозолит глаза. А во вторых ужасная иконка стрелки. В третьих - нужно делать клик.
Это все создает проблемы в использовании боковой панели. И снижает эффективность ее использзования.
Надо сделать новый нормальный человеческий способ открытия боковой панели.
Как варианты:
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Открывать ее при наведении указателя к левой (или правой) границе экрана (если окно, разумеется, раскрыто на весь экран либо прилеплено к краю с той стороны откуда выдвигается панель) и небольшой задержке, скажем так 500 мс. Задержку вынести в настройки.
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Открывать панель при нажатии на кнопочку-стрелку. Кнопочка не должна быть маленькой - но и не должна быть большой. Кнопочка появляется, при наведении указателя к левой (или правой) границе экрана, и появляется выше или ниже курсора на 20 пикс. Выше или ниже ее показывать - вынести в настройки. На кнопкочке надо сделать клик. Да клик надо сделать, но зато мы не видим ужасную стрелку которая есть сейчас.
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BakoThePenguin
ctrl+f1 проверьте может там среди шорткатов чего-то есть.
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@skapunker said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Открывать панель при нажатии на кнопочку-стрелку. Кнопочка не должна быть маленькой - но и не должна быть большой. Кнопочка появляется, при наведении указателя к левой (или правой) границе экрана, и появляется выше или ниже курсора на 20 пикс. Выше или ниже ее показывать - вынести в настройки. На кнопкочке надо сделать клик. Да клик надо сделать, но зато мы не видим ужасную стрелку которая есть сейчас.
Есть CSS, кто ж мешает сделать как удобно?
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Shpankov Vivaldi Team
@skapunker said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Надо сделать новый нормальный человеческий способ открытия боковой панели.
Ещё со времён Opera Presto используется клавиша F4.
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sedative29rus
@Shpankov said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
@skapunker said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Надо сделать новый нормальный человеческий способ открытия боковой панели.
Ещё со времён Opera Presto используется клавиша F4.
Так нужно затрачивать калории, шевеля рукой, подпирающей подбородок.
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@sedative29rus said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Так нужно затрачивать калории, шевеля рукой, подпирающей подбородок.
дело в не столько в калориях, сколько в лишних движениях + взгляд придется оторвать на клавиатуру
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Shpankov Vivaldi Team
@skapunker said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
дело в не столько в калориях, сколько в лишних движениях + взгляд придется оторвать на клавиатуру
Так вы предлагаете тоже и лишние движения, и лишние клики. Более того, вариант с задержкой вообще замедляет работу с панелью.
Вы же можете перенести кнопку открытия/закрытия панели в любое место интерфейса и использовать её там. Быстро и просто.
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@Shpankov said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Так вы предлагаете тоже и лишние движения, и лишние клики. Более того, вариант с задержкой вообще замедляет работу с панелью.
где он замедляет? поставить 50-100мс и ничего не замедляет
да, во втором предложении есть лишнее движение, но так будет быстрее
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@Shpankov said in Почему нет быстрого способа открыть боковую панель?:
Вы же можете перенести кнопку открытия/закрытия панели в любое место интерфейса и использовать её там. Быстро и просто.
кнопка маленькая, нужно целиться постоянно
тем более куда ее перенести? они либо будет внизу на строке состояния, либо вверху там где адрес, туда нужно мышкой постоянно водить,