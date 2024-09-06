@Seromaxa said in Проблема с поисковиком гугл.:

Получаю нормальную страницу поисковика

И то - тоже нормальная страница. Это новая нормальность Как я понимаю, это очередная попытка Компании Бобра, поломать пользователей через колено, и заставить всеми правдами и неправдами, и абсолютно всех, ОБЯЗАТЕЛЬНО включать персонализацию результатов в настройках. А ещё лучше - вынудить их пользоваться поиском ТОЛЬКО залогиненными через свой персональный аккаунт.

Ну, просто тупые юзвери, всё никак не хотят понять, что Гуголь ЛУЧШЕ знает, что им надо! Да-да, лучше их самих! А для этого Гугелю ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны пользовательские персональные данные. А противные юзвери, всячески увиливают от их предоставления! Вот же непорядок!

Но Гугель знает что делать! Гугель знает как заставить юзверей логиниться и персонализироваться! Вот раньше предоставлял полную и неурезанную версию поиска, а теперь нет! Вот вам противные юзвери! Вы теперь попляшете!..

@Seromaxa, Внизу страницы есть настройки, а в них есть персонализация результатов. Похоже, что без её включения, теперь не обойтись. Более того, похоже, теперь требует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ вход в аккаунт. Но это решать Вам - предоставлять Гуглю персональные данные, или нет...