Проблема с поисковиком гугл.
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При запуске https://www.google.com, получаю такую картинку
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Shpankov Vivaldi Team
@Seromaxa Пробовали отключать блокировщик?
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@Seromaxa, А в чём проблема-то заключается?
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@Shpankov Да, отключал блокировщик. Выходил из учётной записи, переустанавливал браузер, чистил куки, ничего не помогает.
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@RX21 Ну вот, когда нажимаю на "изображение"
Получаю нормальную страницу поисковика
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This post is deleted!
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@Seromaxa said in Проблема с поисковиком гугл.:
@Seromaxa А вот такая картинка просто при за заходе в гугл поисковик
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@Shpankov Появилось это после последнего обновления браузера, до этого всё было отлично.
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@Seromaxa said in Проблема с поисковиком гугл.:
Получаю нормальную страницу поисковика
И то - тоже нормальная страница. Это новая нормальность Как я понимаю, это очередная попытка Компании Бобра, поломать пользователей через колено, и заставить всеми правдами и неправдами, и абсолютно всех, ОБЯЗАТЕЛЬНО включать персонализацию результатов в настройках. А ещё лучше - вынудить их пользоваться поиском ТОЛЬКО залогиненными через свой персональный аккаунт.
Ну, просто тупые юзвери, всё никак не хотят понять, что Гуголь ЛУЧШЕ знает, что им надо! Да-да, лучше их самих! А для этого Гугелю ОБЯЗАТЕЛЬНО нужны пользовательские персональные данные. А противные юзвери, всячески увиливают от их предоставления! Вот же непорядок!
Но Гугель знает что делать! Гугель знает как заставить юзверей логиниться и персонализироваться! Вот раньше предоставлял полную и неурезанную версию поиска, а теперь нет! Вот вам противные юзвери! Вы теперь попляшете!..
@Seromaxa, Внизу страницы есть настройки, а в них есть персонализация результатов. Похоже, что без её включения, теперь не обойтись. Более того, похоже, теперь требует ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ вход в аккаунт. Но это решать Вам - предоставлять Гуглю персональные данные, или нет...
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@RX21 Не хочу вас нагружать, но в том-то и дело, что персонолизация результатов, у меня включена, и в аккаунт у меня вход произведён.
Ещё. Пробовал через другие браузеры заходить, и в них нормально отображает страницу поисковика.
И когда захожу через Гугл виджет, тоже нормально отображает.
Но спасибо за ответ! Будем дальше искать в чем проблема.
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@Seromaxa said in Проблема с поисковиком гугл.:
@RX21 ...в том-то и дело, что персонолизация результатов, у меня включена, и в аккаунт у меня вход произведён.
@Seromaxa, Да-да, там не так всё просто! Похоже, они хотят убедиться, что в этой (и каждой) конкретной поисковой сессии, поиск используете ИМЕННО ВЫ.
При входе на https://www.google.com/ ,
чтобы всё полностью вновь заработало, Вам необходимо обязательно перелогиниться. (То есть выйти из аккаунта НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, и заново войти.)
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@RX21 Не поверите) я за два дня уже раз двадцать это сделал. Результат тот же.
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@RX21 said in Проблема с поисковиком гугл.:
Внизу страницы есть настройки, а в них есть персонализация результатов.
В Снапшоте, в прошлом обновлении(или чуть ранее), срабатывало если просто включить персонализацию результатов поиска. А сейчас, уже хочет полного входа в аккаунт.
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@Seromaxa said in Проблема с поисковиком гугл.:
@RX21 Не поверите) я за два дня уже раз двадцать это сделал. Результат тот же.
Возможно, они подталкивают далее к каким-то действиям. Например, к включению истории поиска. Или к включению истории запросов. Или ещё чего-нибудь...
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@Seromaxa, Ещё раз акцентирую внимание на этом моменте(возможно это оно): надо выйти из аккаунта ИМЕННО НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, и заново войти.
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@RX21 Именно так и сделал. Мало того, я даже создал новую учётную запись(google) и новую учётную запись в Vivaldi account, зашёл с ней, результат тот же.
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@Seromaxa, А Вы, случаем, не путаете страницы
.comи
.com.ua. А то https://www.google.com. и
https://www.google.com.ua -
это разные страницы, и логиниться отдельно, надо и там и там.
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@RX21 Нет не путаю, так как пробовал через обе страницы заходить. Эта проблема в мобильной версии vivaldi, и началась она после последнего обновления. На ПК в браузере в Vivaldi, всё замечательно работает. И аккаунт один и тот же, что на ПК что на мобильной версии.
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@Seromaxa, Вот на этой странице(она на Вашем скриншоте):
надо тыцнуть кнопку "Выйти",
и после этого, там же, кнопку "Войти".
(После нажатия кнопки "Войти", потребуется ввести логин/пароль.)
Вы в точности ТАК сделали?
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@RX21 Да, конечно, именно так я и сделал.