Не понимаю, какую это играет роль, но отвечу: количество сайтов, данные которых мне периодически нужно сохранять, не статическое.

Я не использую функционал приватных вкладок, так как история браузера для меня, всё таки, чаще важна. Вместе с этим, данные посещения сайтов, которые мне хотелось бы сохранить — это, обычно, данные об успешной авторизации или прогрессе просмотра, а не история посещений. Внесу конкретику:

Защитить хотелось бы только куки. Если вариант с приватными вкладками и решение, то костылёвое: с тем же успехом можно рекомендовать иметь два браузера или дублировать текущий.