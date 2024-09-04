Защита данных избранных веб-страниц при очистке данных просмотра
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Предлагаю добавить защиту данных избранных веб-страниц при очистке данных браузера (Настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Очищать данные просмотра при выходе -> Исключения). Было бы славно реализовать и быстрое добавление/удаление страниц из исключений, используя контекстное меню.
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MaxLucky1207
@leologik
Было бы славно, или как я предлагал менеджер данных, хоть бы что-то сделали.
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Shpankov Vivaldi Team
@leologik said in Защита данных избранных веб-страниц при очистке данных просмотра:
Предлагаю добавить защиту данных избранных веб-страниц при очистке данных браузера (Настройки -> Конфиденциальность и безопасность -> Очищать данные просмотра при выходе -> Исключения). Было бы славно реализовать и быстрое добавление/удаление страниц из исключений, используя контекстное меню.
Идея понятна, но есть вопросы. Сколько у вас сайтов, данные к которым вы не хотите удалять, и сколько остальных? Дело в том, что вы уже сейчас можете использовать доверенные сайты в обычном окне, а те, данные которых хотите удалить - в приватном. Таким образом требуемое вам поведение браузера доступно уже сейчас.
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Не понимаю, какую это играет роль, но отвечу: количество сайтов, данные которых мне периодически нужно сохранять, не статическое.
Я не использую функционал приватных вкладок, так как история браузера для меня, всё таки, чаще важна. Вместе с этим, данные посещения сайтов, которые мне хотелось бы сохранить — это, обычно, данные об успешной авторизации или прогрессе просмотра, а не история посещений. Внесу конкретику:
Защитить хотелось бы только куки. Если вариант с приватными вкладками и решение, то костылёвое: с тем же успехом можно рекомендовать иметь два браузера или дублировать текущий.
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Shpankov Vivaldi Team
@leologik said in Защита данных избранных веб-страниц при очистке данных просмотра:
Защитить хотелось бы только куки.
Тогда ваш запрос кардинально меняется. "Данные просмотра" включают все данные, в том числе историю, кэш, пароли и многое другое.