Возможность изменения ярлыка адресной панели на "выход"
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Предлагаю добавить:
• Возможность изменения ярлыка адресной панели на "выход" или возможность выбрать такую функцию при настройке меню (Настройки -> Настройки меню -> Ручное размещение);
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Shpankov Vivaldi Team
@leologik Здравствуйте! По правилам раздела один запрос - одна тема. Разделите свои запросы, пожалуйста.
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@Shpankov Мне не дают отредактировать публикацию, я не могу разделить её.
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Shpankov Vivaldi Team
@leologik said in Выход из браузера и очистка данных.:
@Shpankov Мне не дают отредактировать публикацию, я не могу разделить её.
OK, я удалю второй запрос отсюда, а вы создадите новую тему.
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@Shpankov спасибо ️️