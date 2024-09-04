@leologik

Нет, "белого списка" при удалении данных сайтов пока нет.

Вивальди во многом наследует то, что сделано в Хромиуме. Пока там не появится такой список, его, скорее всего, не будет и в Вивальди.

Вы можете создать запрос на эту фичу в разделе "Сбор пожеланий...", но эти хотелки внедряются очень медленно.

Ага, я вижу, вы уже создали.