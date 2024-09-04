"Белый список" при сбросе данных сайтов.
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В браузере есть функция очищения данных при выходе из него. Могу я защитить отдельные веб-страницы от очищения их данных?
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@leologik
Нет, "белого списка" при удалении данных сайтов пока нет.
Вивальди во многом наследует то, что сделано в Хромиуме. Пока там не появится такой список, его, скорее всего, не будет и в Вивальди.
Вы можете создать запрос на эту фичу в разделе "Сбор пожеланий...", но эти хотелки внедряются очень медленно.
Ага, я вижу, вы уже создали.
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MaxLucky1207
@far4 said in "Белый список" при сбросе данных сайтов.:
@leologik
Нет, "белого списка" при удалении данных сайтов пока нет.
Вивальди во многом наследует то, что сделано в Хромиуме. Пока там не появится такой список, его, скорее всего, не будет и в Вивальди.
Вы можете создать запрос на эту фичу в разделе "Сбор пожеланий...", но эти хотелки внедряются очень медленно.
Ага, я вижу, вы уже создали.
Chromium — это движок на котором работают много браузеров, а вопросами реализации тех или иных функций занимаются разработчики определённых браузеров.
В тех браузерах которые я пробовал, например в Brave и Chrome при очистке данных есть хотя бы возможность исключить открытые сайты из очистки, так же в Brave корректно работает автоматическая группировка вкладок про которую я писал на форуме, так что дело за разработчиками.