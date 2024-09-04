（原文在此）

深夜增补 – Vivaldi 浏览器快照 3458.19

在今天的第二个快照中，我们为您提供了一些更重要的修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 9 月 3 日

变更日志：

[日历] 选择事件后，创建事件的快捷方式不起作用 (VB-108868)

[Chromium]升级至128.0.6613.126

[崩溃] Google Meet 和 3CX 的渐进式 Web 应用程序 (VB-109156)

[崩溃][提要][弹出视频]来自提要的画中画 (VB-109019)

[崩溃][标签页] 刷新资源指标 (VB-108492)

[媒体] 解锁操作系统后，媒体在所有后台标签页中启动：改进的修复 (VB-108758)

[QR] 编辑 URL 后无法保存正确的代码 (VB-107407)

[同步​​] “重置远程数据”后同步重复设备 (VB-108318)

[标签页][设置] 添加双击设置以重命名（默认）、关闭或忽略 (VB-109007)

[工作空间][菜单] 如果只有一个工作空间，“在另一个工作空间中打开链接→此窗口”不可用 (VB-109159)

（机翻，人肉校订）