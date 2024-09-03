Всем привет!

описанная проблема присутствует с самых первых билдов, где заработала почта, то есть была всегда. поскольку она не сильно мешает, я просто ждал, когда наконец это пофиксится, но видимо, надежды мои были тщетны. пора брать бразды в свои руки.

суть в том, что почтовый клиент непрерывно генерит ошибки вида:

примерно каждые 3 секунды (почтовый адрес изменён, домен реальный).

а иногда ещё и такие:

[imap, [email protected]]Could not open socket: TLS handshake failed. Reason: net::ERR_CONNECTION_RESET

но это уже реже, раз в минуту примерно. от включения/отключения автоматической проверки не зависит. есть ящик на другом сервере, там ошибок нет, только в яндексе.

при этом письма принимаются и отправляются нормально, но уж больно надоел этот спам в журнале. из-за него не видно даже адресов ссылок на веб-страницах, когда на них наводишь курсор мыши, поскольку в статусной строке постоянно мельтешит эта хрень.

буду очень рад, если это удастся исправить. если нужны какие-то дополнительный логи, могу предоставить какие угодно.