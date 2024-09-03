@KOT040188 said in Где моя экспресс панель?:

а это окно появляется только в самом конце справа и оно совсем не отвечает на нажатия

У меня оно отвечает только на нажатие кнопки. Оно в общем-то логично - на самом деле это не окно, а элемент интерфейса в виде окна.

Может, не очень удачно сделали... это называется "разжевать для конечного юзера", а то вдруг всё равно не поймёт