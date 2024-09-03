Где моя экспресс панель?
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Где моя экспресс панель? https://imgur.com/a/yTB04uf ничего не нажимается. Закладок на новой вкладке нет. Vivaldi 6.8.3388.230
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@KOT040188 группы вкладок кстати выключены.
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@KOT040188
погодите. А можно подробный рассказ, что же случилось?
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@far4 установил на новый смарт вивальди. И экспресс панель была нормальная, а сегодня её нет. Новый аппарат, realme 12, 14 андроид.
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@far4 said in Где моя экспресс панель?:
@KOT040188
погодите. А можно подробный рассказ, что же случилось?
Нит!
Телепатируйте!
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@KOT040188 said in Где моя экспресс панель?:
Где моя экспресс панель?
Ответ будет краток, как и вопрос:
UPD:
@RX21 said in Где моя экспресс панель?:
@far4 said in Где моя экспресс панель?:
@KOT040188
погодите. А можно подробный рассказ, что же случилось?
Нит!
Телепатируйте!
Как показали дальнейшие события - мой сеанс телепатирования не удался́...
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@RX21 сегодня экспресс панель появилась сама. Что это было Я хз.
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@KOT040188, Может это был свайп влево или вправо, по зоне плиток на экспресс-панели?
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@RX21 блин, точно, но же не листал группы жестами, это даже случайно сделать трудно, у меня их много, а это окно появляется только в самом конце справа и оно совсем не отвечает на нажатия. Полистать группы влево я не додумался.
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@KOT040188 said in Где моя экспресс панель?:
а это окно появляется только в самом конце справа и оно совсем не отвечает на нажатия
У меня оно отвечает только на нажатие кнопки. Оно в общем-то логично - на самом деле это не окно, а элемент интерфейса в виде окна.
Может, не очень удачно сделали... это называется "разжевать для конечного юзера", а то вдруг всё равно не поймёт
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@far4 said in Где моя экспресс панель?:
У меня оно отвечает только на нажатие кнопки
У меня не отвечает, что не логично.