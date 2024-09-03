Криво отображаются гугл таблицы
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В гугл таблицах обрезана нижняя панель и вкладками неудобно пользоваться
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sedative29rus
@SairitVS Вы проверяли на чистом профиле без расширений?
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@sedative29rus Сейчас проверил, действительно оказалось расширение. Спасибо
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- Вы проверяли на чистом профиле без расширений?
- Сейчас проверил, действительно оказалось расширение.
@sedative29rus, Это уже просто классика
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@RX21 Обычно пользуюсь проверенными временем расширениями, но забыл про 1 новое которое ставил на пробу (оно и оказалось)
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