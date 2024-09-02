iOS快照版 3451.28
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Aaron Translator
Vivaldi Mobile 6.9 RC 1 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3451.28
今天的快照是 Vivaldi Mobile (iOS) 6.9 版本的第一个候选版本。
作者：玛丽亚·波波娃
2024 年 9 月 1 日
变更日志
[标签页] 如果应用程序移至前台，请勿创建新标签页 (VIB-834)
注意：
快照版本无法设置为默认。
（机翻，人肉校订）
Vivaldi Mobile 6.9 RC 1 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3451.28
今天的快照是 Vivaldi Mobile (iOS) 6.9 版本的第一个候选版本。
作者：玛丽亚·波波娃
2024 年 9 月 1 日
变更日志
[标签页] 如果应用程序移至前台，请勿创建新标签页 (VIB-834)
注意：
快照版本无法设置为默认。
（机翻，人肉校订）
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