（原文在此）

Vivaldi Mobile 6.9 RC 1 – Vivaldi iOS 浏览器快照 3451.28

今天的快照是 Vivaldi Mobile (iOS) 6.9 版本的第一个候选版本。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 9 月 1 日

变更日志

[标签页] 如果应用程序移至前台，请勿创建新标签页 (VIB-834)

注意：

快照版本无法设置为默认。

（机翻，人肉校订）