Запрет автозапуска youtube
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Подскажите, как прописать домен, чтобы запретить автозапуск
кучу вариантов перепробовал с https, с портом 443, с www и без, с "*." и без....
Никак(
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xogorxogorich
@vShvedPro а через замочек тоже не применяется?
Иконка замка (в адресной панели) > Настройки сайта > Запретить.
У меня срабатывает.
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@xogorxogorich в замке тоже отключены, но заметил, что теперь все 48 вкладок начинают петь не в момент запуска, а позже когда переключаешься в другую программу и вивальди становится как бы фоновым
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xogorxogorich
@vShvedPro возможно, ваша проблема пересекается с этими (тык, тык) найденными, и, вроде бы, исправленными багами. Остаётся дождаться обновления, чтобы протестировать.
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@xogorxogorich ну про баг я знаю, и даже тему создвал, но потом почему то ее удалил. и везде писали что для временного лечения можно через настройки.... но видимо не помогает( ладно ждем обновления.
пока попробую сократить 48 открытых всегда