@kurai

а у меня нет.

Здесь интересно было бы разобраться в причинах. Баг старый, мы уже, помнится, это обсуждали.

У меня просто показывает рамку, её нельзя сдвинуть или расширить/сузить, фокусировка камеры хорошая... и всё, больше ничего не происходит. Нет распознавания как такового.

Если я даже создам баг-репорт, от чего плясать тестерам? Я же не могу им дать своё устройство для исследования.

Я подозреваю, что виновата может быть прошивка Мяу... или максимально отключенные гугль-сервисы, но включать их все... ой, не хочется. Там столько было заглушено. В конце концов тот же BinEye вполне нормально работает/распознаёт. И Image Toolbox тоже. Значит, проблема где-то в браузере притаилась.