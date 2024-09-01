QR коды
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Скажите пожалуйста, сканер QR кодов работает?
Был на 4pda - пишут что не работает.
И у меня не сканирует.
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@kurai
а у меня нет.
Здесь интересно было бы разобраться в причинах. Баг старый, мы уже, помнится, это обсуждали.
У меня просто показывает рамку, её нельзя сдвинуть или расширить/сузить, фокусировка камеры хорошая... и всё, больше ничего не происходит. Нет распознавания как такового.
Если я даже создам баг-репорт, от чего плясать тестерам? Я же не могу им дать своё устройство для исследования.
Я подозреваю, что виновата может быть прошивка Мяу... или максимально отключенные гугль-сервисы, но включать их все... ой, не хочется. Там столько было заглушено. В конце концов тот же BinEye вполне нормально работает/распознаёт. И Image Toolbox тоже. Значит, проблема где-то в браузере притаилась.
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@kurai
с моей "горячей любовью" делать баг-репорты...
Я даже не представляю себя, сколько в данном случае нужно писать и перечислять все нюансы настройки прошивки. Неохота.
Просто добавлю: я сейчас последнюю версию Оперы поставил - там работает распознавание и автопереход по распознанному Url-у. Значит, точно что-то в Вивальди. Но в Опере не понравилось именно то, что авто(!)-переход.
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xogorxogorich
Проверил на Realme и стареньком Huawei - сканирует и открывает страницы нормально. Последняя стабильная версия браузера.
с моей "горячей любовью" делать баг-репорты...
А вы не пишите подробный баг-репорт. Отправьте хотя бы простенький, для галочки. Опишите только основное - телефон такой-то, прошивка такая-то, Гугл-сервисы отключены, сканирование не работает.
в Опере не понравилось именно то, что авто(!)-переход.
В Вивальди вроде бы тоже Тыкаю на иконку QR, навожу камеру, и страница сразу открывается автоматически.
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@xogorxogorich
знаете, я вот обдумал ситуацию. Например, есть специализированная программа для чтения всевозможных штрих и qr под названием BinEye. И там есть встроенные средства безопасности. Можно включить/отключить автокопирование в буфер обмена. Можно то же сделать по отношению к автопереходу... Ну, как авто... даже в оффлайне можно вначале (авто-)переслать URL в UrlCheck, а там свои локальные БД, антиреклама, антивирусы, антифишинг и т.д. - и можно проверить. А можно просто скопировать и открыть в любом браузере. Или погуглить этот URL. Или забить в VT. Т.е. многое можно.
В Вивальди, я так преполагаю, почти ничего этого нет. "Сосканил - перешёл". Разве что можно надеяться, что заведомо опасные сайты (о которых уже известно) - заблочит. А если сайт эксплуатирует уязвимость zero-day в браузере?
Т.е. рабочий сканер в Вивальди - это опасный инструмент, который нельзя как-то ограничить, настроить, да хотя в ручной режим работы перевести.
В такой ситуации я лучше порадуюсь, что он у меня не работает. И... пусть и дальше не работает.
Так я это вижу
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xogorxogorich
@far4 в этом плане согласен. Было бы полезно иметь в браузере опциональную возможность самому выбирать, нужен ли автопереход после сканирования, или открытие окошка/вкладки с полем с данными из QR и, например, кнопкой "Перейти" для ручного перехода по ссылке.
P.S. Хотя, может что-то подобное уже есть в настройках, я QR сканом не особо пользуюсь в принципе, поэтому не фокусировал внимание.
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@xogorxogorich said in QR коды:
P.S. Хотя, может что-то подобное уже есть в настройках, я QR сканом не особо пользуюсь в принципе, поэтому не фокусировал внимание
К сожалению, сударь тут настроек qr-сканера просто нет. И во флагах тоже ничего нет.