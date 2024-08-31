@Ed1norog

я просто хочу уточнить, правильно ли я понял проблему. Она старая, её до сих пор не фиксят.

Если я открываю папку на ЭП, потом ещё одну, вложенную, потом... делаю паузу на 10 сек... и тут браузер самопроизвольно меняет моё расположение в этом дереве папок и закладок, причём меняет глючно: ярлычок родительской папки не соответствует новому положению.

Оно?