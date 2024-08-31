При переходе на закрепленные вкладки экспресс панели возвращает обратно на начальную
-
При переходе на закрепленные вкладки экспресс панели возвращает обратно на начальную. - так же проблема только на андроид. Сброс данных на сервере делал, не помогло
-
Shpankov Vivaldi Team
@Ed1norog said in При переходе на закрепленные вкладки экспресс панели возвращает обратно на начальную:
При переходе на закрепленные вкладки экспресс панели возвращает обратно на начальную. - так же проблема только на андроид. Сброс данных на сервере делал, не помогло
Это баг. Ещё в работе.
-
@Shpankov Я понял что баг, не фича же. Невозможно открыть закладку на этих панелях. Через закладки приходится, или поиском. Но не удобно
-
@Ed1norog
погодите... закреплённые вкладки экспресс-панели? Закреплённые на андроиде?
Объясните, плз, о чём речь?
-
@far4 да, экспрес панелей может быть много. В быстром доступе. Удобно. Если хочешь покажу как сделать, Дискорд, вк есть? Где удобно будет, пиши ник.
-
@Ed1norog я понимаю, что ЭП может быть много (точнее, групп ЭП). Но что значит слово "закреплённые"? На андроиде.
-
@far4 ну видимо я так выразился, просто закладки которые на экспресс панелях
-
@Ed1norog
я просто хочу уточнить, правильно ли я понял проблему. Она старая, её до сих пор не фиксят.
Если я открываю папку на ЭП, потом ещё одну, вложенную, потом... делаю паузу на 10 сек... и тут браузер самопроизвольно меняет моё расположение в этом дереве папок и закладок, причём меняет глючно: ярлычок родительской папки не соответствует новому положению.
Оно?
-
@far4 нет, просто возвращает к первой панели, у меня их около 5-7. Пара секунд и снова на первой панели. Переключается на первую панель само, даже если в папке в панели