Ответ: Vivaldi для Windows

Здравствуйте все. Когда-то поднимал вопрос о том, чтобы при открытии новой вкладки или закрытии последней я оставался в той папке быстрого доступа, где был последний раз , а не попадал в первую по порядку папку. На мобильном Вивальди так и было. Спустя время , этот момент реализовали на ПК , счастье то какое . А теперь в новых обновлениях опять сделали по-старому и в мобильной версии тоже сделали по-старому. Может есть где-то настройка этого момента?