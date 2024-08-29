Перестали работать горячие клавиши расширений
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После недавнего обновления перестали работать клавиши, назначенные для запуска расширений. Ранее работали.
Расширения: Simple Translate и Troywell VPN.
В настройках горячих клавиш расширений настройки проверил - не сбиты.
Пробовал назначить другие клавиши - не помогло.
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Проблема в браузере на windows.
Под linux горячие клавиши работают у обоих расширений (включена синхронизация через аккаунт Vivaldi)
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Shpankov Vivaldi Team
@LargeHulk Отправьте, пожалуйста, баг-репорт.