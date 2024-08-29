После недавнего обновления перестали работать клавиши, назначенные для запуска расширений. Ранее работали.

Расширения: Simple Translate и Troywell VPN.

В настройках горячих клавиш расширений настройки проверил - не сбиты.

Пробовал назначить другие клавиши - не помогло.