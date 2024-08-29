Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт
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Переименование и просмотр синхронизированных вкладок в новой версии браузера для ПК
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Интересно, как ваш встроенный блокировщик будет работать, когда Chromium окончательно захватит Manifest 3? Я знаю, что многие авторы расширений-резалок рекламы бьют тревогу по этому поводу.
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@Rinaldus said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
Интересно, как ваш встроенный блокировщик будет работать, когда Chromium окончательно захватит Manifest 3? Я знаю, что многие авторы расширений-резалок рекламы бьют тревогу по этому поводу.
Встроенный блокировщик работает независимо от Manifest 2/3. Его специально встроили в браузер, как только Гугл заговорил о переходе на Manifest 3.
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О, расположение эскизов сгруппированных вкладок починили.
Перетаскивание загруженных файлов - производит только копирование.
Хорошо бы, чтобы при перетаскивании загрузки файл можно было не только копировать, но и перемещать. Должно работать стандартное правило: при перетаскивании на том же диске файл по умолчанию перемещается, а на другой диск - копируется. С нажатым Ctrl принудительно копируется, с нажатым Shift принудительно перемещается.
То есть, упал файл куда-то в Загрузки, мы его оттуда вытащили, а не оставили ненужную копию.
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ничего полезного, как всегда
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
Перетаскивание загруженных файлов - производит только копирование.
Возможно, зависит от системы. У меня в Linux при перетаскивании файла открывается меню с опциями переместить или копировать. В Windows, если не ошибаюсь, по умолчанию копирует файл при перетаскивании, а для перемещения нужно тащить с нажатым Shift.
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@Shpankov said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
Перетаскивание загруженных файлов - производит только копирование.
Возможно, зависит от системы. У меня в Linux при перетаскивании файла открывается меню с опциями переместить или копировать. В Windows, если не ошибаюсь, по умолчанию копирует файл при перетаскивании, а для перемещения нужно тащить с нажатым Shift.
Не, в Windows именно так: при перетаскивании на том же диске файл по умолчанию перемещается, а на другой диск - копируется. С нажатым Ctrl принудительно копируется, с нажатым Shift принудительно перемещается.
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- Переименование ЗАКРЕПЛЕННЫХ вкладок косячное... Надо доработать.
- Боковая панель, если открывал ее, расширил, потом убрал, потом сделал окно меньше, выключил и включил браузер, то все боковые вкладки стали отображаться не верно. Решается если боковую панель изменить по ширине. Проблема тянется давно уже.
- ОЧЕНЬ ЖДЕМ КОНТЕЙНЕРЫ!!!!
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@vruzin said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
- Переименование ЗАКРЕПЛЕННЫХ вкладок косячное... Надо доработать.
- Боковая панель, если открывал ее, расширил, потом убрал, потом сделал окно меньше, выключил и включил браузер, то все боковые вкладки стали отображаться не верно. Решается если боковую панель изменить по ширине. Проблема тянется давно уже.
- ОЧЕНЬ ЖДЕМ КОНТЕЙНЕРЫ!!!!
По 1 и 2 нужны багрепорты с подробным описанием проблемы и путей её воспроизведения.
По 3 - очень ждём
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@vruzin said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
Переименование ЗАКРЕПЛЕННЫХ вкладок косячное... Надо доработать.
Нужен баг-репорт
@vruzin said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
Боковая панель, если открывал ее, расширил, потом убрал, потом сделал окно меньше, выключил и включил браузер, то все боковые вкладки стали отображаться не верно. Решается если боковую панель изменить по ширине. Проблема тянется давно уже.
Аналогично -баг-репорт.
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@Shpankov, группам вкладок добавили цветные рамки. Это можно как-то отключить?
Было:
Стало:
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После обновления браузер предложил задонатить, после доната обещали значек возле аватара профиля. Сделал разовое пожертвование, а значек так и не появился((
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@Akadov said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
После обновления браузер предложил задонатить, после доната обещали значек возле аватара профиля. Сделал разовое пожертвование, а значек так и не появился((
Отправил запрос коллегам.
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@Akadov said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
После обновления браузер предложил задонатить, после доната обещали значек возле аватара профиля. Сделал разовое пожертвование, а значек так и не появился((
А я попытался задонатить с МИРа и не аллё.
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Alternatora
Пропала возможность открыть синхронизированное окно
Раньше в правом-верхнем облачке была кнопка открыть, больше ее нет
В левой панели Окна ни синхронизированное окно, ни группы вкладок в нем - не открываются по контекстному меню Открыть
Также в панели Окна перестало работать переименование групп. По F2 открывается палитра команд, а по контекстному меню - ничего не происходит
Из не критичного - группы вкладок в синхронизированном окне не подхватили названия - просто Stack
Более критично - в панели Окна для синхронизированных групп/вкладок нарушен оригинальный порядок
И странность - при выделении группы в панели Окна, она выделяется/раскрывается как для локального окна, так и для синхронизированного. Так-то наверно логично, но кажется отсюда и происходит невозможность открыть группы - локальная и синхронизированная группа выглядит как цельная сущность, и видимо операция открытия группы не доступна для уже открытой локальной группы
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
А я попытался задонатить с МИРа и не аллё.
Российские карты не работают с западными банками. Санкции.
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И так понятно, что при закрепленной вкладке редактирование справа от иконки, а ширины только на иконку хватает. Не виду смысла.
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Будет время, сделаю.
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жду уже кучу лет... ибо юзаю FF только из-за контейнеров...
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RSS\email хочется увидеть фильтр писем по содержимому/заголовку. В первую очередь для RSS.
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FoxWMulder
Не хватает возможности закрыть таб на мобильном телефоне с ПК. Вот прям жду.
Сломался css-твик на многострочную строку табов (речь не про группы, а просто про то когда много табов открыто), но люди уже поправили это. Вообще хорошо бы такую функцию добавить "из коробки".
Ещё вроде в 6.8 сильно поработали с этим, но тогда какой-то ещё косяк был. А сейчас на 6.9 прям просто сессия перенеслась со всеми пространствами и порядок табов не нарушен. Наконец перенос сессии на новую версию (на чистую установку) происходит без глюков. Спасибо. Молодцы.
текст в заметках, в боковой панели всё также с задержкой набирается)
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@Akadov said in Vivaldi 6.9 — Наглядный комфорт:
После обновления браузер предложил задонатить, после доната обещали значек возле аватара профиля. Сделал разовое пожертвование, а значек так и не появился((
Вы пробовали перелогиниться после доната?