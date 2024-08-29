Пропала возможность открыть синхронизированное окно

Раньше в правом-верхнем облачке была кнопка открыть, больше ее нет

В левой панели Окна ни синхронизированное окно, ни группы вкладок в нем - не открываются по контекстному меню Открыть

Также в панели Окна перестало работать переименование групп. По F2 открывается палитра команд, а по контекстному меню - ничего не происходит

Из не критичного - группы вкладок в синхронизированном окне не подхватили названия - просто Stack

Более критично - в панели Окна для синхронизированных групп/вкладок нарушен оригинальный порядок

И странность - при выделении группы в панели Окна, она выделяется/раскрывается как для локального окна, так и для синхронизированного. Так-то наверно логично, но кажется отсюда и происходит невозможность открыть группы - локальная и синхронизированная группа выглядит как цельная сущность, и видимо операция открытия группы не доступна для уже открытой локальной группы