（原文在此）

更多设置改进 – Vivaldi Android 浏览器快照 3450.3

今天的快照包括新的设置改进、几个回归修复和 Chromium 改进。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 8 月 28 日

变更日志：

[新设置] 删除搜索词后出现空白页 (VAB-9746)

[新设置] 简称设置不起作用 (VAB-9738)

[新设置] 删除同步设置中的边框 (VAB-9725)

[新设置] 搜索同步不起作用 (VAB-9791)

[起始页] 添加新组按钮在横向模式下不可见 (VAB-9700)

[回归] 标签栏上的“+”图标颜色错误且偏离中心 (VAB-9775)

[回归] 一旦位置改变，标签栏将变得不可操作 (VAB-9797)

[回归][平板电脑]翻译页面自动出现在其他面板的顶部 (VAB-9817)

[回归] 撤消关闭的标签页消失了 (VAB-8359)

[Chromium]升级至128.0.6613.92

已知问题：

[回归] Vivaldi 屏幕底部的地址栏出现在键盘下方 (VAB-8066)

（机翻，人肉校订）