桌面快照版 3447.34
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Aaron Translator
Vivaldi 6.9 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3447.34/35
今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.9 的第一个候选版本。
作者：鲁阿里·厄德高
2024 年 8 月 28 日
已知问题
- 在官方 6.9 发布日期之前安装时，版本 3447.35 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。
变更日志：
- [书签] 重新启动后出现“已添加书签”(VB-108930)
- [Chromium]升级至128.0.6613.108
- [崩溃] 菜单关闭后访问：进行拼写检查 (VB-108910)
- [崩溃] 使用 NVDA 屏幕阅读器时按 CTRL+W 关闭标签页 (VB-101331)
- [崩溃][菜单] 上下文菜单可能会在退出时触发崩溃 (VB-108963)
- [邮件] 单击“所有消息”等操作时出现“范围错误：超出最大调用堆栈大小”(VB-106815)
- [邮件] 设置新账户后不久意外触发数据库恢复 (VB-108825)
- [入门] 通过双击欢迎页面继续按钮启用跟踪器拦截器 (VB-108889)
- [入门][扩展] 中断询问我有关已加载扩展的信息 (VB-108939)
- [面板] 一些“Windows（窗口-英文复数）”相关的 UI 仍命名为“Window（窗口-英文单数）”(VB-108838)
（译注：中文无感）
- [设置] 加载隐私设置时出错 (VB-108849)
- [设置][自动填充]在没有自动填充数据的情况下访问隐私设置时出错 (VB-108823)
- [快速拨号] 为新的默认快速拨号组添加翻译 (VB-108859)
- [标签页] 从堆栈移动到标签页/标签栈时预览闪烁 (VB-108960)
（机翻，人肉校订）