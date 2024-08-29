（原文在此）

Vivaldi 6.9 RC 1 – Vivaldi 桌面浏览器快照 3447.34/35

今天的快照是适用于台式机和笔记本电脑的 6.9 的第一个候选版本。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 8 月 28 日

已知问题

在官方 6.9 发布日期之前安装时，版本 3447.35 将在首次启动时显示错误的“新增功能”页面。

变更日志：

[书签] 重新启动后出现“已添加书签”(VB-108930)

[Chromium]升级至128.0.6613.108

[崩溃] 菜单关闭后访问：进行拼写检查 (VB-108910)

[崩溃] 使用 NVDA 屏幕阅读器时按 CTRL+W 关闭标签页 (VB-101331)

[崩溃][菜单] 上下文菜单可能会在退出时触发崩溃 (VB-108963)

[邮件] 单击“所有消息”等操作时出现“范围错误：超出最大调用堆栈大小”(VB-106815)

[邮件] 设置新账户后不久意外触发数据库恢复 (VB-108825)

[入门] 通过双击欢迎页面继续按钮启用跟踪器拦截器 (VB-108889)

[入门][扩展] 中断询问我有关已加载扩展的信息 (VB-108939)

[面板] 一些“Windows（窗口-英文复数）”相关的 UI 仍命名为“Window（窗口-英文单数）”(VB-108838)

（译注：中文无感）

（译注：中文无感） [设置] 加载隐私设置时出错 (VB-108849)

[设置][自动填充]在没有自动填充数据的情况下访问隐私设置时出错 (VB-108823)

[快速拨号] 为新的默认快速拨号组添加翻译 (VB-108859)

[标签页] 从堆栈移动到标签页/标签栈时预览闪烁 (VB-108960)

（机翻，人肉校订）