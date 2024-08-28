Unsolved Как открывать закладки внутри группы вкладок?
-
Открывая закладку мидлкликом она открывается не внутри группы которой я нахожусь. При этом если открывать любую ссылку со странички через мидлклик она откроется внутри группы.
-
@exile52 Вы открываете закладки из боковой панели? Она не находится в группе, поэтому закладки и открываются вне её.
Попробуйте добавить в группу менеджер закладок (ссылка на него vivaldi://bookmarks/ ) и из него средним кликом открыть закладки.
-
@kurai закладки из панели закладок. Может быть я плохо донёс свою мысль.. Возможно ли, и если да то как, сделать чтобы из панели закладок сайты открывались внутри уже открытой группы вкладок (на скриншоте открыт гугл внутри группы вкладок и при открытии переводчика из закладок он открывается не в моей группе). А касательно вашего совета не уверен что полностью корректно понял чего вы от меня хотели), но я попробовал разные манипуляции и у меня не вышло, это конечно не значит что это не возможно, но нужна подсказка)
-
@exile52 said in Как открывать закладки внутри группы вкладок?:
А касательно вашего совета не уверен что полностью корректно понял чего вы от меня хотели
Я имел в виду это, но такой способ тоже не работает.