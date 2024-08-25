В двух последних обновлениях появился бесящий баг. У меня на панели закреплено куча вкладок, ранее они не загружались при запуске браузера, просто висели в режиме ожидания, пока я не открою их, тоисть загрузка происходила только когда я нажимал на конкретную вкладку, но с последними обновлениями они начали грузиться все вместе и вываливаться в ошибку или просто показывать белую страницу, но это только часть проблемы, больше всего бесит что во вкладках есть страница youtube, которая автоматически начинает проигрываться, и приходится каждый раз вкладку открывать и останавливать воспроизведение. Так же когда открываю разные вкладки ютуба в фоне, если свернуть браузер и развернуть то они все вместе начинают загружаться и воспроизводиться одновременно.

Еще добавился баг на Facebook, в Видео Reals если запустить видео и свернуть браузер, или переключиться на другую вкладку, то видео ставится на паузу, если вернуться во вкладку то автоматически воспроизводиться дальше.

Баг проверил на виртуалке, с чистой установкой, он 100% воспроизводится.

Если кто может, проверьте, и отправьте баг репорт.