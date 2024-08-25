Вкладки в фоне (Сборка 6.9.3447.13)
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В двух последних обновлениях появился бесящий баг. У меня на панели закреплено куча вкладок, ранее они не загружались при запуске браузера, просто висели в режиме ожидания, пока я не открою их, тоисть загрузка происходила только когда я нажимал на конкретную вкладку, но с последними обновлениями они начали грузиться все вместе и вываливаться в ошибку или просто показывать белую страницу, но это только часть проблемы, больше всего бесит что во вкладках есть страница youtube, которая автоматически начинает проигрываться, и приходится каждый раз вкладку открывать и останавливать воспроизведение. Так же когда открываю разные вкладки ютуба в фоне, если свернуть браузер и развернуть то они все вместе начинают загружаться и воспроизводиться одновременно.
Еще добавился баг на Facebook, в Видео Reals если запустить видео и свернуть браузер, или переключиться на другую вкладку, то видео ставится на паузу, если вернуться во вкладку то автоматически воспроизводиться дальше.
Баг проверил на виртуалке, с чистой установкой, он 100% воспроизводится.
Если кто может, проверьте, и отправьте баг репорт.
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HellGerhard
У вас что-то с профилем, или настройками браузера
Надо подкидывать в чистую систему отдельными файлами и смотреть что сбоит, и почему не сохраняет состояние выгруженных вкладок
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@HellGerhard О каких настройках вы пишете?
Я же написал "Баг проверил на виртуалке, с чистой установкой, он 100% воспроизводится.". Тоисть я установил на виртуалку пустой браузер, без моего профиля, без закладок, без расширений и т.д., абсолютно чистый браузер как есть, в котором без проблем всё повторяется.
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sedative29rus
@masterow said in Вкладки в фоне (Сборка 6.9.3447.13):
О каких настройках вы пишете?
Например, об этих
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@sedative29rus
У обычной версии браузера, не тестовой сборки!!, эта настройка тоже включена, но обычная версия себя так не ведёт, вкладки в фоне сами не загружаются после сворачивания/разворачивания браузера.
Только в тестовой сборке при сворачивании/разворачивании браузера фоновые вкладки с видео начинают сами воспроизводится.
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Shpankov Vivaldi Team
@masterow said in Вкладки в фоне (Сборка 6.9.3447.13):
@sedative29rus
У обычной версии браузера, не тестовой сборки!!, эта настройка тоже включена, но обычная версия себя так не ведёт, вкладки в фоне сами не загружаются после сворачивания/разворачивания браузера.
Только в тестовой сборке при сворачивании/разворачивании браузера фоновые вкладки с видео начинают сами воспроизводится.
Скорее всего, проблема аналогичная той, когда после старта браузера все вкладки Youtube начинают воспроизведение. Этот баг исправлен, проходит тестирование, исправление будет в ближайших минорных обновлениях браузера.
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@Shpankov
Может и баг с Facebook в работе? Когда открываешь "Видео Reals", если свернуть браузер, или перейти на другую вкладку, то воспроизведение останавливается, возобновляется если вернуться на вкладку. Так же как и с youtube, в обычной версии браузера такого нет, баг в тестовой сборке.
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Shpankov Vivaldi Team
@masterow said in Вкладки в фоне (Сборка 6.9.3447.13):
@Shpankov
Может и баг с Facebook в работе? Когда открываешь "Видео Reals", если свернуть браузер, или перейти на другую вкладку, то воспроизведение останавливается, возобновляется если вернуться на вкладку. Так же как и с youtube, в обычной версии браузера такого нет, баг в тестовой сборке.
Таких баг-репортов не нашёл.