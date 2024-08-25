Привет ребята. Подскажите, есть расширение, называется TimeYourWeb Time Tracker, устанавливал из магазина приложений хрома. Иконка висит, видно что расширение что-то считает, работает, но когда кликаю на него, то оно не разворачивается. Есть готовый способ это пофиксить? скрин прикрепляю

