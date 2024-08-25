Не отображается расширение
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Привет ребята. Подскажите, есть расширение, называется TimeYourWeb Time Tracker, устанавливал из магазина приложений хрома. Иконка висит, видно что расширение что-то считает, работает, но когда кликаю на него, то оно не разворачивается. Есть готовый способ это пофиксить? скрин прикрепляю
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@err У меня это расширение раскрываетс нормально. Попробуйте кликнуть на него дважды с небольшой паузой. Бывает, иногда меню расширений не с первого раза раскрываются.
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@kurai ничего не поменялось. Могу видео записать, я хоть медленно кликаю, хоть быстро - результат один и тот же
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Shpankov Vivaldi Team
@err said in Не отображается расширение:
Привет ребята. Подскажите, есть расширение, называется TimeYourWeb Time Tracker, устанавливал из магазина приложений хрома. Иконка висит, видно что расширение что-то считает, работает, но когда кликаю на него, то оно не разворачивается. Есть готовый способ это пофиксить? скрин прикрепляю
Пробовали отключить блокировщик?
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@Shpankov не пробовал(
UPD. Без изменений
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Какие-то ошибки нашлись
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нет, после запуска ошибка исчезла, а проблема осталась. И это при выключенном блокировщике