Всем здравствуйте.

Версия приложения: 6.8.3388.222

Как-то возможно настроить, чтобы при открытии в группе вкладок — вкладка открывалась после активной вкладки группы, а не после всех вкладок группы, как это например работало в Chrome, но в крайних версиях браузера они зачем-то убрали возможность включения автоматической группировки вкладок, а пользователей которым нужна эта функция очень много и хотелось бы чтобы в Vivaldi она работала корректно.

Дело в том, что если есть необходимость постоянно возвращаться к первой вкладке и вкладок много, то приходится постоянно листать вкладки на панели вкладок, для того чтобы вернуться к первой вкладке группы, можно конечно ещё переходить к первой вкладке группы через окно группы вкладок, но это всё лишние действия.

В настройках браузера возможность изменения порядка открытия вкладок в рассматриваемой функции я не нашёл, возможно это как-то можно настроить в экспериментальных функциях, кто в курсе, подскажите.