Как изменить порядок открытия вкладок при использовании функции "Вкладки -> Положение новой вкладки -> Сгруппировать со связанной вкладкой"?
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MaxLucky1207
Всем здравствуйте.
Версия приложения: 6.8.3388.222
Как-то возможно настроить, чтобы при открытии в группе вкладок — вкладка открывалась после активной вкладки группы, а не после всех вкладок группы, как это например работало в Chrome, но в крайних версиях браузера они зачем-то убрали возможность включения автоматической группировки вкладок, а пользователей которым нужна эта функция очень много и хотелось бы чтобы в Vivaldi она работала корректно.
Дело в том, что если есть необходимость постоянно возвращаться к первой вкладке и вкладок много, то приходится постоянно листать вкладки на панели вкладок, для того чтобы вернуться к первой вкладке группы, можно конечно ещё переходить к первой вкладке группы через окно группы вкладок, но это всё лишние действия.
В настройках браузера возможность изменения порядка открытия вкладок в рассматриваемой функции я не нашёл, возможно это как-то можно настроить в экспериментальных функциях, кто в курсе, подскажите.
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MaxLucky1207
@MaxLucky1207
На английском форуме нашёл сообщение о такой же проблеме, три месяца прошло — всё исправляют
https://forum.vivaldi.net/topic/95583/new-tab-in-tab-groups