Как скоро минимальным системным требованием для андроид/Вивальди станет...
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андроид 11?
Я знаю, что сейчас А8 Oreo. А у меня A10. Я тут прочёл сегодня...
Пока тактика перекидывания многих функций на OpenGL работает, и это единственные браузеры которые работают на Android 5 и 6, в отличие от хромов где через пару месяцев минимальной версией будет 9 или даже 10 андроид.
Это правда?
А потом пролетит какой-нибудь год, и... в 2025 я уже и обновиться не смогу?
Что думаете о перспективах?
ps Да, для моего смарта есть кастомы на A11-A13... даже на A14 что-то уже собирают, но - рост мин. сист. треб. напрягает.