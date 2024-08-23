андроид 11?

Я знаю, что сейчас А8 Oreo. А у меня A10. Я тут прочёл сегодня...

Пока тактика перекидывания многих функций на OpenGL работает, и это единственные браузеры которые работают на Android 5 и 6, в отличие от хромов где через пару месяцев минимальной версией будет 9 или даже 10 андроид.

Это правда?

А потом пролетит какой-нибудь год, и... в 2025 я уже и обновиться не смогу?

Что думаете о перспективах?

ps Да, для моего смарта есть кастомы на A11-A13... даже на A14 что-то уже собирают, но - рост мин. сист. треб. напрягает.