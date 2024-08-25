@xogorxogorich

Во-первых, здравствуйте.

Что там есть в "Веб-страницы -> Настройки сайта -> Все сайты", возможность выборочного удаления данных сайтов, вы о браузере для Android говорите?

Если вас всё устраивает и вы считаете настройки гибкими, то возможно предложенный мной функционал — вам не нужен.

Объясняю популярно, в зависимости от активности использования браузера, через определённое время возникает необходимость очистить браузер, так как скорость его работы заметно падает, а если мне необходимо выборочно удалить данные сайтов или исключить из очистки определенные сайты для того чтобы повторно не выполнять вход, для этого и нужен предложенный мной функционал.

Я понимаю, что если таких сайтов несколько, то эти функции и не особо нужны, а если например 10 и более.

На все эти действия уходит много времени, а что в нашей жизни самое важное, конечно время, надеюсь доступно объяснил.