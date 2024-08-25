Добавить менеджер данных сайтов
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MaxLucky1207
Всем здравствуйте.
Функция будет полезна для всех кто хочет выборочно удалить данные сайтов.
Так как браузер не поддерживает расширения, то можно добавить несколько пунктов меню в "ВЕБ-СТРАНИЦЫ -> Настройки сайта -> Все сайты" или добавить возможность исключить определённые сайты при обычной очистке данных.
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@MaxLucky1207
кто хочет выборочно удалить данные сайтов.
Выборочно удалить все данные какого-то числа сайтов (по маске имени или url-а, например, или по какому-то критерию, по занимаемому размеру) или избирательно удалить данные какого-то одного сайта? Последнее может быть оч. полезно, если нужно оставить кукизы, но удалить скачанные файлы, которые хранятся во внутренней памяти, недоступной без рута.
Хорошо бы добавить пример какого-нибудь браузера или расширения и скриншоты, как это может выглядеть на практике.
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xogorxogorich
Я, наверное, чего-то недопонял, но ведь такое уже есть в Настройки > Настройки сайта > Все сайты, где как раз и предоставляется возможность выборочно удалить данные конкретных сайтов и даже более гибко удалить часть данных для конкретного домена
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
исключить определённые сайты при обычной очистке данных
Именно такого функционала (вроде бы) нет, но реализуемо через костыль: в Настройки сайта > Данные сайтов, сохранённые на устройстве можно задать исключения по доменам, для которых данные (куки) в принципе сохраняться не будут.
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@xogorxogorich
Во-первых, здравствуйте.
Что там есть в "Веб-страницы -> Настройки сайта -> Все сайты", возможность выборочного удаления данных сайтов, вы о браузере для Android говорите?
Если вас всё устраивает и вы считаете настройки гибкими, то возможно предложенный мной функционал — вам не нужен.
Объясняю популярно, в зависимости от активности использования браузера, через определённое время возникает необходимость очистить браузер, так как скорость его работы заметно падает, а если мне необходимо выборочно удалить данные сайтов или исключить из очистки определенные сайты для того чтобы повторно не выполнять вход, для этого и нужен предложенный мной функционал.
Я понимаю, что если таких сайтов несколько, то эти функции и не особо нужны, а если например 10 и более.
На все эти действия уходит много времени, а что в нашей жизни самое важное, конечно время, надеюсь доступно объяснил.
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xogorxogorich
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
возможность выборочного удаления данных сайтов, вы о браузере для Android говорите?
Да, я говорю о браузере для Android. И да, там есть возможность выборочного удаления данных сайтов.
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
Если вас всё устраивает и вы считаете настройки гибкими
Дело не в "устраивает" или "не устраивает", и не в том, что я считаю. Просто решил уточнить, правильно ли я Вас понял. И дополнительно предложил временное (пусть и костыльное) решение части проблемы.
P.S. Keep, как говорится, calm.
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@xogorxogorich
Для меня это не решение проблемы, если исключить сайты, то они будут неправильно работать.
Вы уточнили — я вам ответил, вот и ладушки.
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@xogorxogorich
Я смотрю вы знакомы с настройками браузера для Android, может посмотрите мой вопрос в разделе "Vivaldi для Android", а то я не пойму, то ли всех всё устраивает, то ли все великие специалисты и лень ответить, в общем много "то ли"