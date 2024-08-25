@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:

Я смотрю вы знакомы с настройками браузера для Android

Ну это ооочень громко сказано Просто стараюсь помогать, если вопросы форумчан затрагивают функции браузера (ПК/моб.) с которыми я сам сталкивался.

@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:

может посмотрите мой вопрос в разделе "Vivaldi для Android"

Сегодня уже читал эту Вашу ветку, но, к сожалению, именно с таким функционалом слабо знаком, поэтому ничего не ответил.

@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:

то ли все великие специалисты и лень ответить

Это точно 100% не так Местное комьюнити дружелюбное и всегда старается и не ленится помогать, иногда даже специально тратя время на тестирование проблем, описанных другими пользователями.

Скорее всего, либо никто так же не в курсе таких специфических проблем, либо знающие пока не видели топик с вопросами (лето, выходные).

@MaxLucky1207 said in Кто в курсе, возможно ли что нибудь из этого настроить?:

Об этом всём я писал в поддержку, но вышло уже два обновления, а воз и ныне там.

К сожалению, команда Вивальди довольно небольшая, а фронт работ широк, поэтому исправления зарепорченных багов, как и запросы на добавление нового функционала далеко не всегда реализуются оперативно (мягко говоря)