Как выключить появление клавиатуры при открытии не пустой вкладки в группе вкладок?
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Всем здравствуйте.
Версия приложения: 6.8.3388.222
Как выключить появление клавиатуры при открытии не пустой вкладки в группе вкладок при включенной функции "Вкладки -> Фокус в адресной строке на новой вкладке"?
Думаю это баг и на данный момент решение одно — выключить функцию "Фокус в адресной строке на новой вкладке".
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xogorxogorich
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
Я смотрю вы знакомы с настройками браузера для Android
Ну это ооочень громко сказано Просто стараюсь помогать, если вопросы форумчан затрагивают функции браузера (ПК/моб.) с которыми я сам сталкивался.
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
может посмотрите мой вопрос в разделе "Vivaldi для Android"
Сегодня уже читал эту Вашу ветку, но, к сожалению, именно с таким функционалом слабо знаком, поэтому ничего не ответил.
@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
то ли все великие специалисты и лень ответить
Это точно 100% не так Местное комьюнити дружелюбное и всегда старается и не ленится помогать, иногда даже специально тратя время на тестирование проблем, описанных другими пользователями.
Скорее всего, либо никто так же не в курсе таких специфических проблем, либо знающие пока не видели топик с вопросами (лето, выходные).
@MaxLucky1207 said in Кто в курсе, возможно ли что нибудь из этого настроить?:
Об этом всём я писал в поддержку, но вышло уже два обновления, а воз и ныне там.
К сожалению, команда Вивальди довольно небольшая, а фронт работ широк, поэтому исправления зарепорченных багов, как и запросы на добавление нового функционала далеко не всегда реализуются оперативно (мягко говоря)
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@xogorxogorich
Спасибо за ответ, для меня добавление новых функций не в приоритете, хорошо если добавят, а вот описанные мной проблемы здесь, особенно касательно автоматической группировки вкладок, мягко говоря огорчают
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@MaxLucky1207 said in Добавить менеджер данных сайтов:
...то ли все великие специалисты и лень ответить...
@MaxLucky1207, Не всегда есть время ответить А у Вас тут быстрым/односложным ответом не обойдёшься...
Прежде чем ответить, задам Вам уточняющий вопрос: Вы пользуетесь на Андроиде физической клавиатурой?
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@RX21
Слабенький смартфон с виртуальной клавиатурой.
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@MaxLucky1207 said in Кто в курсе, возможно ли что нибудь из этого настроить?:
Пользуюсь виртуальной
Ok. (Уточнял для лучшего понимания сути проблемы)
Вы хотите, чтобы при появлении новой Экспресс-панели, автоматический вызов клавиатуры происходил, а при появлении других новых вкладок - нет? И об этом Вы сделали баг-репорт? Или может Вам, при появлении любой новой вкладки, автоматический вызов клавиатуры вообще не нужен?
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@RX21
Да, я писал разработчикам, а здесь просто продублировал об этой ошибке.
У себя я пока эту функцию отключил, так как она работает неправильно, клавиатура должна появляться при открытии пустой вкладки не только в обычных вкладках, но и в группе вкладок, а в группе вкладок она появляется в независимости от содержимого.
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@MaxLucky1207 said in ↓:
клавиатура должна появляться при открытии пустой вкладки не только в обычных вкладках, но и в группе вкладок, а в группе вкладок она появляется в независимости от содержимого.
@MaxLucky1207, Да, это похоже на баг. Или на недоработку. Но, вот только из Вашего сообщения, не совсем понятно, что в четвёртом пункте, речь идёт про работу фокуса адресной строки, именно в группе вкладок...
Вы в баг-репорте, чётко указали на этот момент?
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@RX21
Да, чётко, я хотел отредактировать этот пост, но тут нельзя через время, потом хотел удалить и создать новый, вроде удалил, но он всё равно остался, но был тёмного цвета, возможно надо было подождать некоторое время и он бы исчез, но я увидел пункт восстановить и бросил это дело
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@MaxLucky1207 said in ↓:
я хотел отредактировать этот пост, но тут нельзя через время
Можно. Похоже была плохая связь с сервером...
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@RX21
Действительно, сделано.
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@MaxLucky1207, Всплывают новые интересные моменты, и, пока не поздно, пока тема не превратилась в бардак и полную неразбериху, предлагаю Вам, выполнить следующие действия:
Отредактировать тему(название темы) и стартовое сообщение, оставить в нём общие сведения и только четвертый пункт(так как он уже здесь обсуждается), а по остальным трём - открыть новые отдельные темы(при необходимости, это можно сделать и позже).
P.S. Желательно так делать всегда - на каждый отдельный независимый вопрос - заводить отдельную тему. Иначе длительное обсуждение четырёх разных вопросов в одной теме, сделает из неё полный бардак.
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@MaxLucky1207, Отлично! Просто СУПЕР!Отредактированной эта тема выглядит проще и лучше.
Есть ещё пару нюансов...
В общем, сейчас дотестирую по Вашей теме, и отпишу всё сразу...
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@MaxLucky1207, Что могу сказать... Я так и не смог воспроизвести, поведение браузера, на которое Вы жалуетесь. На двух разных устройствах, и в трёх(!!!) разных версиях браузера, у меня эта функция работает стабильно, и в точности так, как и должна. При включённом фокусе в адресной строке, что в группе вкладок, что за её пределами, у меня автоматический вызов клавиатуры срабатывает исключительно при открытии пустой новой вкладки(Экспресс-панели).
Всё это тестировал на:
Андроид 9,
Андроид 11;
Снапшот 6.9.3423.4,
Снапшот 6.9.3446.3,
Стабильная 6.8.3388.222;
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@RX21
У меня сразу вопрос, каким образом вы открывали вкладки, через контекстное меню или напрямую?
Я вечером попробую ещё раз на крайней версии и отпишусь.
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@MaxLucky1207 said in ↓:
каким образом вы открывали вкладки, через контекстное меню или напрямую?
И тем и другим.
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@RX21
По поводу снапшотов, они устанавливаются поверх установленной версии или есть возможность их параллельной установки?
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@MaxLucky1207, Снапшоты устанавливаются отдельным, полноценным, абсолютно независимым приложением. Вы получаете ещё один браузер в системе. Но только учтите: Снапшот - это тестовая версия, и она, в некоторых обновлениях, может быть нестабильной. Это может быть чревато потерей важных данных. Вы устанавливаете её, на свой страх и риск...
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@RX21
Я ещё раз попробовал в крайней версии и ошибка имеет место быть.
Я не знаю на каких вы сайтах проверяли и каким образом открывали вкладки, каждый использует браузер по своему, откройте любой букс (bux) и попробуйте просмотреть рекламу (PTC) в окне (window) и вы увидите, что при открытии каждой не пустой вкладки будет появляться клавиатура, а этого быть не должно.
Это баг и разработчикам я об этом сообщил, дальше дело за ними.
Вот такая картина при открытии каждой не пустой вкладки:
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@RX21
Кстати, если что, мне нравится монета Tron (TRX)
Этими экспериментами должны заниматься тестировщики, считаю, что со своей стороны для решения проблемы — я итак много сделал.
Мне просто понравился браузер, но неправильно работающие или неработающие функции, меня мягко говоря огорчили