Всем здравствуйте.

Моё предложение по расширению функционала Vivaldi касается тех пользователей, кто активно использует группировку вкладок, добавление этой функции сократит колличество действий до трёх (сейчас необходимо выполнить девять действий) при необходимости закрытия всех вкладок кроме активной.

Хотелось бы увидеть пункт меню "Закрыть прочие вкладки" в меню Группы вкладок (vivaldi_1.png) по аналогии с меню Вкладок (vivaldi_2.png).