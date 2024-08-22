（原文在此）

全新设置界面、展示您的支持和基本修复 – Vivaldi Android 浏览器快照 3446.3

此版本引入了全新的界面、“设置”菜单搜索，以及多项增强功能和重要修复。

作者：玛丽亚·波波娃

2024 年 8 月 22 日

以下是一些已做出的更改：

全新设置界面和搜索 (VAB-8621)

我们完全重新设计了“设置”界面，使其更加直观且更易于导航。新的结构和增强的搜索功能使您可以更有效地查找和自定义设置。

我们完全重新设计了“设置”界面，使其更加直观且更易于导航。新的结构和增强的搜索功能使您可以更有效地查找和自定义设置。 捐赠徽章 (VAB-9750)

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变更日志：

[新] 设置 – 新的 UI、结构和搜索 (VAB-8621)

[新][设置][同步]添加对在安卓版同步设置中显示支持者徽章的支持 (VAB-9750)

[笔记] 创建笔记时点击垃圾桶图标不会执行任何操作 (VAB-9756)

[笔记] 当用户找不到任何笔记时出现错误文本 (VAB-9758)

[快速拨号] 新用户的多个默认组 (VB-108732)

[UI] 评价 Vivaldi 中深色模式下的白色按钮 (VAB-7996)

[UI] 安卓上的共享图标错误 (VAB-8321)

[回归] 书签计数不再显示 (VAB-9672)

[回归] 记住书签文件夹的最后位置 (VAB-5803)

[Chromium]升级至128.0.6613.57

（机翻，人肉校订）