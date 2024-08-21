（原文在此）

即将完成 – Vivaldi 浏览器快照 3446.4

在今天的快照中，我们距离 6.9 完成又近了一步。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 8 月 21 日

变更日志：

[a11y] 自定义下拉菜单的 ARIA 提示 (VB-108295)

[地址栏][设置]添加对在 UI 中显示捐赠者徽章的支持：已更新 (VB-108386)

[日历] 键盘导航跳转到当天 (VB-108739)

[Chromium]升级至128.0.6613.75

[捐赠] 查看常规设置时仅显示捐赠建议 (VB-108793)

[下载][面板] 允许拖放多个项目 (VB-108785)

[macOS] 使用触摸板进行捏合缩放在子框架中不起作用 (VB-108794)

[macOS][崩溃] 触摸板上缩放操作 (VB-108129)

[入门][Linux] 固定到任务栏/启动器 (VB-107295)

[面板]“Windows”面板仍命名为“Window”(VB-95329)

[设置] 网站权限过滤器无法正常工作 (VB-106773)

[标签页] 在某些情况下，关闭标签页可能会留下幽灵进程 (VB-104199)

[标签页][地址栏] 在地址字段中输入时工具提示应消失 (VB-108782)

[Windows][macOS] 地理定位失败：需要两个硬件

[Wifi 或 GPS] 和适当的操作系统权限 (VB-108716)

（机翻，人肉校订）