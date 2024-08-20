（原文在此）

新标签设置并显示您的支持 – Vivaldi iOS 浏览器快照版 3442.3

今天的快照介绍了一些新设置，并提供了一种方式来显示您对 Vivaldi 的支持。

作者：北条彰

2024 年 8 月 20 日

已知问题：

如果您有一个标签页，标签切换器可能不会显示任何标签页。

搜索引擎简称无法正常运行。

iPhone 上的工具栏在横向模式下会损坏。

捐赠徽章

维瓦尔第通过各种交易赚钱，但是我们也接受捐款，这是更直接支持开发的好方法。

最近，我们提供了一种方法，可以通过在我们的论坛或 Vivaldi 社交等其他网站上的头像上显示一个小六角形来选择性地显示您在支持我们方面的角色。现在，该徽章在浏览器中也可见，作为视觉提醒，表明您正在帮助我们打造出色的产品。感谢您一直以来的支持！

以下是一些已做出的更改：

添加为后台标签页显示 X 按钮的设置 (VIB-519)

新的设置选项允许用户在后台标签页上显示“X”（关闭）按钮。这有助于防止意外关闭当前不活动的标签页。

在关闭最后一个标签页时添加新标签页的设置并将新标签页聚焦在多功能框上 (VIB-743)

通过此新设置，焦点将转移到新打开的标签页中的多功能框（地址栏），从而可以更轻松地开始新搜索或输入 URL。

实施显示完整地址设置 (VIB-822)

这允许用户在地址栏中看到完整的 URL。对于喜欢查看完整网址以提高清晰度和安全性的用户来说，它可能很有用。

添加对在 iOS 同步设置中显示支持者徽章的支持 (VIB-772)

此附加功能会在同步设置中显示支持者徽章。向我们捐款的用户现在将看到他们的徽章。

在建议中添加昵称匹配类型标签 (VIB-780)

在最新的更新中，我们在地址栏添加了新的简称匹配标签。布局和显示现已得到改进，以提高清晰度和可视性。

记住上次使用的文件夹以从主菜单添加书签 (VIB-364)

通过主菜单添加书签时，Vivaldi 现在会记住您最后使用的文件夹。这使得组织书签变得更快更容易。

变更日志：

[新增][设置]添加显示后台标签页X按钮的设置(VIB-519)

[新增][设置]在关闭最后一个标签页时添加新标签页的设置并将新标签页聚焦在多功能框上 (VIB-743)

[新][设置]实现显示完整地址设置(VIB-822)

[新][设置][同步]添加对在 iOS 同步设置中显示支持者徽章的支持 (VIB-772)

[地址栏] 点击开始页面上的空白区域时关闭多功能框 (VIB-579)

[广告&跟踪拦截器] 在源列表中显示自定义拦截器列表名称 (VIB-408)

[自动完成] 在建议中添加简称匹配类型标签 (VIB-780)

[书签] 从列表视图中删除书签不起作用(VIB-809)

[书签] 记住上次使用的文件夹，以便从主菜单添加书签 (VIB-364)

[UI] 将起始页和书签编辑器上的“添加”更改为“新建”(VIB-823)

[崩溃] 尝试保存加密密钥时崩溃 (VIB-825)

[回归] 标签切换器强制点击显示隐身标签页的错误文本 (VIB-820)

将 Chromium 更新为 128.0.6613.24

（机翻，人肉校订）