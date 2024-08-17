Во время работы, часто бывают открытыми несколько Окон Vivaldi - и часто возникает ситуация, когда, после завершения работы с браузером, закрывается Окно с большим числом вкладок необходимых в работе в следующем сеансе, но при этом открытым, остается Другое Окно.

Это Другое Окно, во время работы, может использоваться для второстепенных задач.

После закрытия и этого окна, при следующем открытии браузера, снова откроется Окно со вкладками для второстепенных задач.

Вкладки же из Первого закрытого Окна, необходимых в работе, будут потеряны.

Конечно проблема легко решается, если правильно выходить - то есть, нажав на пункт Меню - Выход или нажав назначенное для этой функции сочетание клавиш.

Но так бывает не всегда.

Нередко, закрытие происходит с помощью мышки, нажатием на кнопке закрытия окна.

В этом случае, появляется диалоговое окно Подтверждения закрытия с вопросом - "Вы действительно хотите закрыть это окно?"

После согласия, окно закрывается.

При этом, в этом Диалоговом Окне с предупреждающим сообщением о закрытии, нет информации о других открытых окнах Vivaldi.

Предложение:

Хотелось-бы, чтобы в Диалоговом Окне Vivaldi для закрытия, была информация, о других открытых окнах браузера - в текстовом виде, и также может быть дополнительно в графическом виде (как Скриншоты открытых окон).

Например в сообщении может быть добавлена такая информация - "В данный момент открыты еще N окна/окон".

Думаю, что в таком случае снизится возможность случайного закрытия окон, с потерей вкладок.

Конечно вкладки можно восстановить с помощью Сессий или Истории, но вариант с Дополнительной Информацией в диалоговом окне поможет избежать необходимости в этом, и сэкономить время.