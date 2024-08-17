Предупреждение о закрытии окон Vivaldi
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Во время работы, часто бывают открытыми несколько Окон Vivaldi - и часто возникает ситуация, когда, после завершения работы с браузером, закрывается Окно с большим числом вкладок необходимых в работе в следующем сеансе, но при этом открытым, остается Другое Окно.
Это Другое Окно, во время работы, может использоваться для второстепенных задач.
После закрытия и этого окна, при следующем открытии браузера, снова откроется Окно со вкладками для второстепенных задач.
Вкладки же из Первого закрытого Окна, необходимых в работе, будут потеряны.
Конечно проблема легко решается, если правильно выходить - то есть, нажав на пункт Меню - Выход или нажав назначенное для этой функции сочетание клавиш.
Но так бывает не всегда.
Нередко, закрытие происходит с помощью мышки, нажатием на кнопке закрытия окна.
В этом случае, появляется диалоговое окно Подтверждения закрытия с вопросом - "Вы действительно хотите закрыть это окно?"
После согласия, окно закрывается.
При этом, в этом Диалоговом Окне с предупреждающим сообщением о закрытии, нет информации о других открытых окнах Vivaldi.
Предложение:
Хотелось-бы, чтобы в Диалоговом Окне Vivaldi для закрытия, была информация, о других открытых окнах браузера - в текстовом виде, и также может быть дополнительно в графическом виде (как Скриншоты открытых окон).
Например в сообщении может быть добавлена такая информация - "В данный момент открыты еще N окна/окон".
Думаю, что в таком случае снизится возможность случайного закрытия окон, с потерей вкладок.
Конечно вкладки можно восстановить с помощью Сессий или Истории, но вариант с Дополнительной Информацией в диалоговом окне поможет избежать необходимости в этом, и сэкономить время.
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В этом же Диалоговом окне, можно отобразить список всех открытых окон.
При выборе названия окна из Списка, его можно было бы сразу закрыть, как в Панели Задач Windows.
Также в Диалоговом окне, может быть размещена дополнительная кнопка для закрытия всех открытых окон разом - то есть выполняющая команду Выхода из программы.