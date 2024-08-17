Падают сайты
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Привет, Падают некоторые сайты, причём если производить манипуляции например, достаточно просто листать страницу верх вниз то всё нормально. А если скажем отойти от компа на три минуты то сайт падает, причём это не на всех сайтах. Что посоветуете?
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@Monegask said in Падают сайты:
Падают некоторые сайты
Откуда они падают?)))
Ни версии браузера, ни примеров таких сайтов, ни перечня расширений, ни перечисления того что уже проверено - например новый профиль...
Все должны догадываться?
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Расширений нет, версия браузера 5.6.2867.62, падают не думаю что с балкона, а если точней то, если на сайте работать то полёт нормальный как только перестать на нём клацать он сбрасывается минуты через 3-4 и на экране отображается белый фон с большим значком типа карты памяти по середине
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@Monegask said in Падают сайты:
версия браузера 5.6.2867.62
Старый сильно, по нему никто не ответит что там с ним, да и нет примера сайта тоже.
@Monegask said in Падают сайты:
если на сайте работать то полёт нормальный как только перестать на нём клацать он сбрасывается минуты через 3-4 и на экране отображается белый фон с большим значком типа карты памяти по середине
Нужно было картинку сделать что за значок такой.
Если баг в Вивальди, значок другой:
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[Текст ссылки](Адрес ссылки) Старый да , винда 7 стоит, на неё только эта версия. И вот поймал момент, заскринил может что то знакомо
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Утечки памяти и т.п., эта версия списана давно, никто её ремонтировать не будет. В новых я давно не видел таких ошибок, уже с год.
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@Capushon Отключил плагин Widevine, уже пару дней ошибка не беспокоит
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@Monegask
у меня тоже такая "птичка" часто бывает
считаю что большой косяк браузера
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@Capushon said in Падают сайты:
В новых я давно не видел таких ошибок, уже с год.
наоборот, появилась как с год. Причем на разных компах.
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sedative29rus
@intersk said in Падают сайты:
Причем на разных компах.
Почему на моих компах не появилась?
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@sedative29rus ну это не всегда и не постоянно, иногда