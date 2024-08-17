@Monegask said in Падают сайты:

версия браузера 5.6.2867.62

Старый сильно, по нему никто не ответит что там с ним, да и нет примера сайта тоже.

@Monegask said in Падают сайты:

если на сайте работать то полёт нормальный как только перестать на нём клацать он сбрасывается минуты через 3-4 и на экране отображается белый фон с большим значком типа карты памяти по середине

Нужно было картинку сделать что за значок такой.

Если баг в Вивальди, значок другой: