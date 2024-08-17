（原文在此）

从下载中拖动和显示您作为支持者的身份图标 – Vivaldi 浏览器快照 3442.4

在今天的快照中，我们为下载面板提供了一个请求的“迷你功能”，并且还提供了一种方式来显示您作为Vivaldi支持者的身份。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 8 月 16 日

拖动下载项目

现在，您可以将项目从下载面板直接拖动到计算机上的另一个文件夹，希望可以节省将最近下载的文件移动到正确位置的几个步骤。

捐赠徽章

Vivaldi 通过各种交易盈利，但是我们也接受捐款，这是更直接支持开发的好方法。

最近，我们提供了一种方法，可以通过在我们的论坛或 Vivaldi 社交等其他网站上的头像上显示一个小六角形来选择性地显示您在支持我们方面的角色。现在，您还可以在浏览器本身中看到这一点，作为一个小小的视觉提醒，表明您正在与我们一起帮助构建这一点。谢谢你！

变更日志：

[新增][下载]从下载面板拖动文件 (VB-13976)

[新增][邮件] 提供快速将“回复”更改为“回复全部”的功能 (VB-108107)

[新增][地址栏][设置][同步]添加对在 UI 中显示捐赠者徽章的支持 (VB-108386)

[地址栏] 不安全徽章与地址字段图标和文本重叠 (VB-108224)

[地址栏][标签页][工作区] URL 切换标签页不会切换工作区 (VB-108548)

[Blocker] 添加对 uBlock “重要”、“全部”和“重定向规则”规则的支持 (VB-108228)

[书签] 新书签文件夹在命名之前就消失了 (VB-104755)

[书签] 按最近创建的书签对书签栏进行排序仅按字母顺序排序 (VB-107770)

[日历] 无法创建/编辑全天活动 (VB-107863)

[日历] 无法删除“此任务和即将执行的”任务 (VB-107731)

[日历] 创建的日历默认不同步 (VB-108020)

[日历] 删除日历会冻结确认弹出窗口 (VB-108023)

[日历] 事件标题未正确转义 (VB-107427)

[Chromiun]升级至128.0.6613.24

[崩溃] 正在进行缩略图屏幕截图期间退出 (VB-105451)

[崩溃] 与面板扩展相关 (VB-105887)

[崩溃][macOS] 使用开发者工具中的修饰键 (VB-108302)

[扩展] 重复：新修复 (VB-104301)

[macOS] 关闭最后一个标签页不会关闭窗口 (VB-107465)

[macOS] 更新期间出现令人困惑的 Sparkle 错误 (VB-105105)

[macOS] 网络连接丢失时更新将永远保持下载状态 (VB-104701)

[macOS][菜单] 无法激活通过“帮助”菜单搜索找到的菜单项 (VB-108596)

[邮件] 水平邮件视图布局故障，列太长 (VB-108290)

[邮件] 面板错误地出现在隐身和辅助窗口中 (VB-108166)

[邮件] 在服务器上删除文件夹时，消息不会更新 (VB-108213)

[面板] 当栏位于右侧时，打开面板指示器未正确应用 (VB-107894)

[面板][工具栏] 将工具栏自定义菜单项移至顶层 (VB-99660)

[面板] 在“添加 Web 面板”对话框中展现面板编辑 (VB-108671)

[设置] 在隐私中显示输入的历史记录未链接到地址栏设置 (VB-108294)

[设置] 显示保存的密码已损坏 (VB-108177)

[快速拨号] 新用户的多个默认组 (VB-108732)

[同步​​] 重新启动后用户注销不同步 (VB-108623)

[标签页] 缺少预览缩略图无法正确显示 (VB-104192)

[工具栏] 在编辑模式下为工具栏按钮添加“摆动”效果 (VB-108288)

[窗口面板][同步] 同步标签页根级别报告的标签页数量错误 (VB-103622)

[窗口面板] 无法从窗口面板中的垃圾箱中删除窗口 (VB-108483)

[工作区] 无法在新窗口中打开包含 0 个标签页的工作区 (VB-108565)

（机翻，人肉校订）