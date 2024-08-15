Нет экспорта закладок
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ffghjngffgh
Почему нет функции по экспорту закладок в другой браузер?
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Shpankov Vivaldi Team
@ffghjngffgh said in Нет экспорта закладок:
Почему нет функции по экспорту закладок в другой браузер?
Мы не можем предугадать, как будет меняться система закладок во множестве сторонних браузеров. Поэтому у нас реализован экспорт закладок в файл, который вы уже можете импортировать в другой браузер.
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ffghjngffgh
@Shpankov Где именно это можно сделать? В разделе закладок есть только кнопка ИМПОРТ, а где ЭКСПОРТ?
На ПК и АНДРОИД как сделать экспорт закладок, где это находится у вас в браузере?
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Shpankov Vivaldi Team
@ffghjngffgh said in Нет экспорта закладок:
@Shpankov Где именно это можно сделать? В разделе закладок есть только кнопка ИМПОРТ, а где ЭКСПОРТ?
На ПК и АНДРОИД как сделать экспорт закладок, где это находится у вас в браузере?
Извиняюсь - просмотрел, что тема в мобильной ветке. В мобильной версии экспорта пока нет.
На ПК импорт-экспорт данных находится в меню V - Файл.