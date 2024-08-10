2 проблемы: youtube и вкладка
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1. Сейчас проблема у всех с youtube медленная скорость.
Решил проблему с помощью goodbyeDPI, но когда я ее установил, у меня в vivaldi перестали открываться сайты условно сериалов (фансериалс), фиьмов и тд.
Пишет: этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.
На Chrome все нормально, goodbyeDPI работает и сайты работают, как решить эту проблему у vivaldi? чтоб и ютуб не лагал и чтоб сайты которые используют зеркала открывались.
- Не давно появилась не помню из за чего вкладка которая сохраняет последнюю открытую страницу я так понимаю, я ей не пользуюсь, как ее удалить, в настройках не смог найти
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Без goodbyeDPI просто включи это в браузере vivaldi://flags/#enable-quic
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@ionesi да отключил, работает, забыл про эту функцию, спасибо. осталась вкладку как то убрать
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@coleslaw я удалял жесты на кнопках мыши, понятно спасибо