1. Сейчас проблема у всех с youtube медленная скорость.

Решил проблему с помощью goodbyeDPI, но когда я ее установил, у меня в vivaldi перестали открываться сайты условно сериалов (фансериалс), фиьмов и тд.

Пишет: этот сайт не может обеспечить безопасное соединение.

На Chrome все нормально, goodbyeDPI работает и сайты работают, как решить эту проблему у vivaldi? чтоб и ютуб не лагал и чтоб сайты которые используют зеркала открывались.



Не давно появилась не помню из за чего вкладка которая сохраняет последнюю открытую страницу я так понимаю, я ей не пользуюсь, как ее удалить, в настройках не смог найти