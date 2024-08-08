@Capushon

автор топика в начале писал:

"От расширений не зависит, глючит и на чистом браузере и с расширениями."

Но может быть у него в Вивальди стоит блокировка рекламы и он её не пробовал отключать.

Лично у меня - АДблок, фотки перещёлкиваются, но при загрузке страницы обычно первым превью в ряду фоток стоит видео - и вот оно подвисает, я его стараюсь всегда перещёлкнуть сразу на следующее фото.