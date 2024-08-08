тупит OZON
-
Всем привет.
Заметил что сайт ОЗОНа тупит при открытии - нельзя перещелкнуть фото товара, или посмотреть отзывы, страница недогружается, ее загрузка останавливается (вместо крестика появляется пиктограмма обновить страницу - круглая стрелка).
От расширений не зависит, глючит и на чистом браузере и с расширениями.
Если удалить куки, то начинает работать нормально, но не долго, в следующий запуск браузера опять такая же ерунда будет 100%.
Специфический сценарий - браузер часто работает в несколько окон, открывается и закрывается тоже, но, думаю не влияет, потому что сейчас проверил в одно окно, все равно глючит.
При этом в IE (который Edge) отображается нормально. Проверял одновременно, думал на интерент, провайдера и блокировки, но нет, параллельно окна vivaldi и IE работают - в виальди глючит сайт, в IE нормально работает.
Кэши и прочее чистил, даже с новым профилем пробовал - всё равно глючит.
Пример отображения страницы
Подскажите куда копнуть? Win10, Vivaldi 6.8.3381.50 пишет что установлена последняя версия.
-
Вот еще пример, пытаешься зайти на логинскрин и на этом всё.
Примерно то же самое параллельно в приватном окне
В это же время IE
-
@arboooz Так туева хуча Жабы, которая проверяет, перепроверяет, чего-то где-то размещает и конфликтует сама с собой, вызывая таймауты, из-за которых прерывается подкачка с сайта. Видимо проблема совместимости, если в Едге он идёт (для достоверности стоит проверить на других Хромых браузерах - Гуглохроме например, чтобы точно утверждать что виновато ядро или наоборот, виноват Вивальди). У меня с Озоном и с парой других сайтов бывает такое, я решаю это просто перезагрузкой страницы. Если замечаю что загрузка страницы Озона подтормаживает и скорее всего оборвалась - сразу жму F5. Обычно перезагрузка быстро подкачивает оставшееся до конца.
-
@plumbum
Да, к сожалению хром портабл тоже так себя ведет.
Видимо вопросы не к вивальди.
Написал в ОЗОНщину, посмотрим что скажут.
Спасибо.
-
@arboooz said in тупит OZON:
ОЗОНа тупит при открытии - нельзя перещелкнуть фото товара
При отключении ublock'а - всё открывается и щёлкается,
что-то лишнее блокируется, мне лень искать что конкретно, лучше этот вопрос задать автору фильтра для русских сайтов dimisa
-
@Capushon
автор топика в начале писал:
"От расширений не зависит, глючит и на чистом браузере и с расширениями."
Но может быть у него в Вивальди стоит блокировка рекламы и он её не пробовал отключать.
Лично у меня - АДблок, фотки перещёлкиваются, но при загрузке страницы обычно первым превью в ряду фоток стоит видео - и вот оно подвисает, я его стараюсь всегда перещёлкнуть сразу на следующее фото.
-
@plumbum said in тупит OZON:
Но может быть у него в Вивальди стоит блокировка рекламы и он её не пробовал отключать.
Адблоки выключал все - встроенный и защиту от слежки, и ublock origin.
На первом скриншоте видно что встройка "выкл".
А расширения у меня между окошком поиска и значком аккаунта, там видно что осталось включено только extensity, в котором можно вкл и выкл другие аддоны. (оно тоже не влияет, проверял)
В общем написал в ОЗОН, они попросили запись экрана, но сейчас второй день всё работает - с адблоками и без.
Все выходные был на даче, с браузером вообще ничего не делал, чудеса.