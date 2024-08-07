Мобильный UserAgent
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Semenov-Sherin
Не подскажите UserAgent мобильного браузера? Десктопного тоже можете подсказать. Заметил, что ютуб до сих пор работает в боковой панели без костылей. Хочу протестировать мобильную версию сайта.
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vivaldi://about
chrome://version
chrome://settings/help
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Semenov-Sherin
Чё-то я вообще ничего не понял. Маскировка браузера - это не оно? Просто там две строки и влезает всего 20 символов.
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@Semenov-Sherin Можно прочесть "по диагонали"
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Client_hints
здесь внимательно
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Sec-CH-UA