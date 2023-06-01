@kurai вот ещё вариант, который хорошо воспринимается моими глазами.
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Конечно, это moon reader, а не браузер, но с точки зрения подбора цветов - хорошо воспринимается. Просто как пример фона и текста, который не бьет по глазам контрастностью "белое на чёрном". Что-то близкое было бы хорошо подобрать для "ночной темы" Вивальди. (Теперь понимаете, почему называть темы "ночными", "сумеречными", а быть может, ещё "холодными", "тёплыми", "зимними", "летними" - будет удобнее? Если, конечно, внедрят поддержку тем и редактирование/создание своих тем.) А ещё, если чуть-чуть помечтать, то вот та полоска сверху, где табы, раньше, на ФФ 68.12 и старее была доступна для самовыражения, туда можно было поместить рисунок, узкую полоску фото, и это тоже было не лишним 🙂 а поднимало настроение. Там ещё можно было задавать прозрачность табов. А ведь можно сделать и поддержку цветовой темы для панелей управления и боковой панели, которую недавно сделали для планшет-версии. С поддержкой фонового рисунка для неё. Браузер получится ярким - настраиваемым на любой вкус. Наверное, в десктоп-версии это давно уже есть?