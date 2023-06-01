F

@kurai они пишут, что это пока только для планшетов, и видимо распознаётся, что есть планшет, и переключается автоматически.

В принципе, неплохая идея (я распробовал!), мне особенно нравится то, что вызывается панелька не жестом (он конфликтовал бы с жестом "страница назад)", а только кнопкой.

Да, и размер панельки - 2/5 от ширины - пожалуй, это правильно, потому что позволяет видеть страницу под ней.

Заметки пока работают через пень-колоду.

А вообще-то так и хочется представить себе сбоку не 4 значка, а целую кучу загадочных символов :), связанных с самыми разными функциями.