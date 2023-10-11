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@KOT040188 вы подписать apk не забыли?

Не торопитесь, вначале почитайте хоть немного тему, как работать с Apktool M, и всё получится. У меня же получается 🙂

По сути нужно сделать две вещи:

Изменить в имени пакета одну букву - например, в слове browse7 - больше ничего не надо делать! Обязательно выбрать тестовую подпись и подписать - в том же окошке.