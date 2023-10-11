@far4 said in Сайты без мобильного вида:
Вот, я не вижу настоящего прогресса! Например, есть встроенный и очень малоудобный блокнот, он же заметки. Я думаю, за несколько лет можно было бы создать отдельное мобильное приложение, тесно или не очень тесно связанное с браузером, но с массой фишек, связанных с редактором и обработкой всевозможных записей? Как на десктопе, а? Или предложить написать его энтузиастам. И вопрос внешнего вида, скинов, тем, цветов интерфейса тоже ведь интересный. Можно было бы сделать накладные кнопки перемотки страницы вверх/вниз, java-скриптики ведь работают! просто пользоваться ими неудобно. Вопрос софт-переноса текста - он ведь реально актуален! Может быть, создав эффективный скрипт-движок, можно решить и эту проблему? Сколько я пользуюсь Вивальди/андроид, уже лет пять или меньше? Браузер меняется, но настолько медленно, что...
...что кажется, будто бы разработчики подняли вёсла и плывут по течению, мол, что хромиум внедрит, то и будет в новой версии Вивальди. Не обижайтесь, пожалуйста, если бы мне не был интересен этот браузер - я бы всё это не писал вообще.
С каждой новой версией идёт список новых опций и функций. У нас очень небольшая команда (над мобильной версией работает с десяток разработчиков, половина из которых работает на другие платформы), поэтому мы не можем добавить всё и сразу.