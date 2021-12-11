Сбор пожеланий и голосование за новые функции!

Поиск по запросам функций

Всем привет!

Прежняя ветка со сбором пожеланий существует уже больше трёх с половиной лет и набрала за это время более ста страниц. Что-то из пожеланий пользователей уже реализовано, что-то - в процессе реализации, но есть и много функций, которых пока не хватает в браузере. Конечно, все пожелания доходят до разработчиков, но при текущем способе сбора пожеланий делать это не очень просто, да и приоритеты пожеланий расставлять довольно сложно при большом потоке запросов - трудно считать повторы.

Но сегодня у нас уже есть обновлённый форум, в котором появилась возможность голосования за новые функции прямо под каждым постом, таким образом позволяя выводить в топ наиболее популярные запросы. Поэтому сегодня я предлагаю начать новую ветку по сбору запросов, но теперь уже с голосованием.

Правила простые.

Перед тем, как опубликовать запрос на новую функцию, воспользуйтесь поиском - не исключено, что такой запрос уже существует.

Проголосуйте за функцию, которая вам нужна.

Если подобного запроса ещё нет - создайте новую тему в данной ветке, но только одну на каждую запрашиваемую функцию.

Постарайтесь подобрать лаконичный и понятный заголовок, все обсуждения запрашиваемой функции проводите в комментариях к запросу.

Проверяйте тэги "Готово", "В работе", "Дубликат", которые будут появляться под темами.

Для просмотра наиболее популярных или наиболее свежих запросов пользуйтесь кнопкой сортировки комментариев.

Да, на всякий случай вот ссылка на прежнюю ветку по сбору пожеланий.

Также желающие могут проголосовать или оставить пожелание и в аналогичной англоязычной ветке.

Итак, начинаем сбор и голосование!